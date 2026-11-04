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Justitie· 1 min citire

Percheziții la influencerul Iulian Demeter. Mascații au găsit un pistol airsoft fără documente, potrivit surselor

Iulian Demeter (foto: Instagram)

Iulian Demeter (foto: Instagram)

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 nov. 2026, 10:50
SursăRealitatea PLUS

Percheziții la locuința influencerului Iulian Demeter, după ce acesta s-a afișat în repetate rânduri pe rețelele de socializare cu un pistol. Descinderea a avut loc în cadrul operațiunii JUPITER, o amplă acțiune desfășurată la nivel național, care vizează infracțiuni economice, fapte de criminalitate organizată și încălcări ale regimului armelor și munițiilor.

Percheziția a avut loc în contextul operațiunii JUPITER, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române. Potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS, Iulian Demeter nu se afla acasă în momentul descinderii, la domiciliu fiind doar soția și copiii săi.

Anchetatorii au descoperit și ridicat un pistol de tip airsoft pentru care nu ar exista documente de proveniență. Arma urmează să fie expertizată pentru stabilirea regimului juridic și pentru a se determina dacă au fost încălcate prevederile legale.

De asemenea, sunt investigate fapte privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor, contrabandă calificată, contrabandă în formă asimilată, punere în circulație de produse contrafăcute, eliminarea, deținerea sau păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate, furt de energie electrică, introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice în sistemul integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului, tăiere ilegală de arbori, furt de arbori.

a transmis Poliția Română.

Acțiunea face parte din cea de-a treia zi de percheziții desfășurate în cadrul unei anchete de amploare, în care procurorii și polițiștii pun în executare sute de mandate.

Anterior, Iulian Demeter a atras atenția pe rețelele sociale prin imagini și clipuri video în care apărea cu arme de tip airsoft, aspect care a stârnit numeroase reacții în mediul online.

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