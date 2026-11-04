Advertising
Advertising
Justitie· 1 min citire
Percheziții la influencerul Iulian Demeter. Mascații au găsit un pistol airsoft fără documente, potrivit surselor
Iulian Demeter (foto: Instagram)
Publicat4 nov. 2026, 10:50
SursăRealitatea PLUS
Percheziții la locuința influencerului Iulian Demeter, după ce acesta s-a afișat în repetate rânduri pe rețelele de socializare cu un pistol. Descinderea a avut loc în cadrul operațiunii JUPITER, o amplă acțiune desfășurată la nivel național, care vizează infracțiuni economice, fapte de criminalitate organizată și încălcări ale regimului armelor și munițiilor.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News