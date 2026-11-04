Percheziții la influencerul Iulian Demeter. Mascații au găsit un pistol airsoft fără documente, potrivit surselor

Publicat 4 nov. 2026, 10:50 Sursă Realitatea PLUS

Percheziții la locuința influencerului Iulian Demeter, după ce acesta s-a afișat în repetate rânduri pe rețelele de socializare cu un pistol. Descinderea a avut loc în cadrul operațiunii JUPITER, o amplă acțiune desfășurată la nivel național, care vizează infracțiuni economice, fapte de criminalitate organizată și încălcări ale regimului armelor și munițiilor.

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