Operațiunea Jupiter 6, ziua a treia: 346 de percheziții în București și în țară. Prejudicii de peste 26 de milioane de lei

Polițiștii și procurorii desfășoară miercuri, 4 noiembrie, 346 de percheziții în București și în mai multe județe din țară, în cadrul Operațiunii Jupiter 6. Anchetatorii cercetează numeroase infracțiuni, iar prejudiciile stabilite până acum depășesc 26,6 milioane de lei.
Polițiștii și procurorii desfășoară miercuri, 4 noiembrie, 346 de percheziții în București și în mai multe județe din țară, în cadrul Operațiunii Jupiter 6. Anchetatorii cercetează numeroase infracțiuni, iar prejudiciile stabilite până acum depășesc 26,6 milioane de lei. Acțiunile sunt coordonate de Parchetul General și Inspectoratul General al Poliției Române.
346 de percheziții în București și în mai multe județe. Ce infracțiuni sunt cercetate
În cea de-a treia zi a Operațiunii Jupiter 6, autoritățile desfășoară simultan 87 de acțiuni operative, în cadrul cărora sunt puse în aplicare 346 de mandate de percheziție domiciliară. Anchetele vizează o gamă largă de infracțiuni, printre care evaziunea fiscală, contrabanda, spălarea banilor, delapidarea, înșelăciunea, falsul și uzul de fals, falsul informatic, punerea în circulație a produselor contrafăcute și abuzul în serviciu. Sunt cercetate și fapte legate de încălcarea legislației privind jocurile de noroc, precum și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.
Pe lista infracțiunilor investigate se mai află braconajul, tăierea ilegală și furtul de arbori, proxenetismul, tâlhăria, furtul calificat și infracțiunile informatice. Polițiștii și procurorii verifică și fapte ilegale legate de gestionarea deșeurilor, furtul de energie electrică, dar și infracțiuni motivate de ură și instigare publică. Perchezițiile au loc în mai multe dosare penale, iar anchetatorii urmăresc să adune probe, să identifice persoanele implicate și să stabilească răspunderea fiecăreia.
Prejudicii de peste 26,6 milioane de lei. Anchetatorii caută bunuri și bani proveniți din infracțiuni
Potrivit informațiilor transmise de autorități, prejudiciile stabilite până în prezent în dosarele vizate depășesc 26,6 milioane de lei. Suma nu este definitivă, urmând ca valoarea totală a pagubelor să fie stabilită pe măsură ce cercetările continuă. Unul dintre principalele obiective ale operațiunii este identificarea bunurilor și a sumelor de bani care provin din activități infracționale. Anchetatorii urmăresc indisponibilizarea acestora și instituirea unor măsuri asigurătorii, astfel încât prejudiciile să poată fi recuperate.
Pe lângă perchezițiile domiciliare, polițiștii și procurorii pun în executare și mandate de aducere, dar desfășoară și activități pentru instituirea sechestrelor asigurătorii asupra bunurilor și valorilor identificate în dosarele penale. Aceste măsuri fac parte din acțiunile prin care autoritățile încearcă să strângă probele necesare, să stabilească exact cum au fost comise faptele și să identifice toate persoanele implicate. Cercetările vizează și mecanismele folosite pentru comiterea infracțiunilor, pe care anchetatorii urmăresc să le destructureze.
Operațiunea Jupiter 6 continuă. Ce urmăresc polițiștii și procurorii
Acțiunile sunt desfășurate în comun de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române. Prin aceste intervenții, autoritățile urmăresc combaterea infracțiunilor care afectează atât patrimoniul public și privat, cât și activitățile economice, siguranța cetățenilor și ordinea publică. Operațiunea vizează inclusiv protejarea mediului și a resurselor naturale, în dosarele în care sunt cercetate fapte care au legătură cu aceste domenii.
Polițiștii și procurorii continuă cercetările pentru a stabili situația de fapt în fiecare dosar, pentru a identifica persoanele responsabile și pentru a lua măsurile prevăzute de lege. Autoritățile subliniază că acțiunile desfășurate simultan în mai multe zone ale țării fac parte dintr-un efort comun de combatere a criminalității și de recuperare a pagubelor produse prin activități ilegale.