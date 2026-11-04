Operațiunea Jupiter 6, ziua a treia: 346 de percheziții în București și în țară. Prejudicii de peste 26 de milioane de lei

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 4 nov. 2026, 08:10

Polițiștii și procurorii desfășoară miercuri, 4 noiembrie, 346 de percheziții în București și în mai multe județe din țară, în cadrul Operațiunii Jupiter 6. Anchetatorii cercetează numeroase infracțiuni, iar prejudiciile stabilite până acum depășesc 26,6 milioane de lei.

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