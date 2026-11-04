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Accident grav în Iași. Un bărbat a murit, iar o femeie a fost rănită după impactul dintre trei vehicule

Ambulanță SMURD

Ambulanță SMURD

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 4 nov. 2026, 08:49

Un bărbat de 60 de ani a murit, iar o femeie de aceeași vârstă a ajuns la spital, în urma unui accident rutier grav produs miercuri, 4 noiembrie, în județul Iași. În accident au fost implicate trei autovehicule, printre care și o platformă destinată transportului de mașini. În urma impactului, unul dintre autoturisme s-a răsturnat, iar o persoană a rămas încarcerată.

Accident grav în Iași. O persoană a rămas încarcerată

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, accidentul s-a produs după ce un vehicul destinat transportului de autoturisme a intrat în coliziune cu două mașini. Impactul a fost atât de puternic, încât unul dintre autoturisme s-a răsturnat, iar echipajele de intervenție au fost nevoite să folosească echipamentele de descarcerare pentru a scoate persoana rămasă blocată.

Un grav accident rutier s-a produs în urma coliziunii dintre trei autovehicule, respectiv un autovehicul destinat transportului de autoturisme, care a intrat în coliziune cu alte două autoturisme. În urma impactului, unul dintre autoturisme s-a răsturnat, iar o persoană a rămas încarcerată, fiind necesară intervenţia echipajelor specializate pentru extragerea acesteia.

a transmis ISU Iași

Un bărbat a murit, iar o femeie a fost transportată la spital

Accidentul s-a soldat cu moartea unui bărbat în vârstă de 60 de ani. O femeie, tot de 60 de ani, a fost rănită și preluată de un echipaj de prim ajutor calificat (EPA), care a transportat-o la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate. Deocamdată, nu au fost oferite detalii despre starea acesteia. Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul și cum au ajuns cele trei autovehicule să se ciocnească.

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