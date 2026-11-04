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Locale· 1 min citire
Accident grav în Iași. Un bărbat a murit, iar o femeie a fost rănită după impactul dintre trei vehicule
Ambulanță SMURD
Un bărbat de 60 de ani a murit, iar o femeie de aceeași vârstă a ajuns la spital, în urma unui accident rutier grav produs miercuri, 4 noiembrie, în județul Iași. În accident au fost implicate trei autovehicule, printre care și o platformă destinată transportului de mașini. În urma impactului, unul dintre autoturisme s-a răsturnat, iar o persoană a rămas încarcerată.
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