Copac căzut în zona Aviatorilor, lângă Guvern. Trafic îngreunat în București

Publicat 3 nov. 2026, 13:09 Actualizat 3 nov. 2026, 13:17

Un nou incident provocat de vremea nefavorabilă s-a produs în București, unde un copac s-a prăbușit direct pe carosabil, pe o arteră intens circulată din zona Aviatorilor, în apropierea Guvernului. Incidentul a dus la îngreunarea traficului rutier.

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