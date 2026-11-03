Copac căzut în zona Aviatorilor, lângă Guvern. Trafic îngreunat în București

Un nou incident provocat de vremea nefavorabilă s-a produs în București, unde un copac s-a prăbușit direct pe carosabil, pe o arteră intens circulată din zona Aviatorilor, în apropierea Guvernului. Incidentul a dus la îngreunarea traficului rutier.
Potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră, incidentul a avut loc azi, 3 noiembrie 2026, în jurul orei 12:30, când polițiștii aflați în serviciu au observat că un copac s-a prăbușit pe carosabil, pe Bulevardul Aviatorilor.
În urma căderii, un autoturism aflat în mișcare a fost avariat, însă evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale, fără victime. Conform informațiilor date de Realitatea PLUS, șoferul a refuzat transportul la spital. Șoferul a fost îndrumat către Biroul Accidente Ușoare pentru întocmirea documentelor necesare.
Pentru delimitarea zonei și facilitarea intervenției echipelor specializate, polițiștii au instituit restricții de circulație pe benzile I și II, pe sensul de mers dinspre Piața Charles de Gaulle către strada Arhitect Ion Mincu. Autoritățile urmează să intervină pentru îndepărtarea arborelui și pentru restabilirea circulației în condiții normale.
Reamintim că în Capitală este în continuare în vigoare un cod galben de vijelii, iar vântul puternic poate provoca noi incidente. Șoferii și pietonii sunt sfătuiți să manifeste prudență, în special în apropierea copacilor și a zonelor expuse rafalelor de vânt.
Căderea copacului vine după o serie de incidente provocate de vântul puternic în Capitală. Potrivit datelor transmise de ISU București-Ilfov, pompierii au avut 57 de intervenții în București și Ilfov în urma fenomenelor meteo. În Capitală au fost doborâți 43 de copaci, iar 30 de autoturisme au fost avariate.