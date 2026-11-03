O camionetă plină cu butelii s-a răsturnat într-o intersecție din Prahova. Pompierii au intervenit de urgență

Publicat 3 nov. 2026, 11:38 Actualizat 3 nov. 2026, 11:45

O camionetă care transporta 30 de butelii goale s-a răsturnat, marți dimineață, într-o intersecție din județul Prahova. Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 09:30, în sensul giratoriu de la intersecția Drumului Național 1B (DN1B) cu Drumul Județean 236 (DJ236).

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