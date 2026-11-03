Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

O camionetă plină cu butelii s-a răsturnat într-o intersecție din Prahova. Pompierii au intervenit de urgență

Sursa foto - republikanews.ro

Sursa foto - republikanews.ro

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 nov. 2026, 11:38
Actualizat3 nov. 2026, 11:45

O camionetă care transporta 30 de butelii goale s-a răsturnat, marți dimineață, într-o intersecție din județul Prahova. Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 09:30, în sensul giratoriu de la intersecția Drumului Național 1B (DN1B) cu Drumul Județean 236 (DJ236).

În acest moment nu există pericol de explozie și nu au fost înregistrate victime, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova.

Traficul rutier este restricționat în zona evenimentului rutier, iar șoferii care tranzitează sensul giratoriu sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe