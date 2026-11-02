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Accident tragic în Bistrița-Năsăud. Bărbat de 43 de ani, mort după ce s-a izbit cu mașina de remorca unui TIR -VIDEO

FOTO: Bistriteanul

FOTO: Bistriteanul

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat2 nov. 2026, 08:23
Actualizat2 nov. 2026, 08:26

Un accident rutier grav a avut loc duminică noapte, pe DN 17, în localitatea Viișoara, județul Bistrița-Năsăud. Un bărbat în vârstă de 43 de ani a murit după ce autoturismul pe care îl conducea a lovit remorca unui TIR parcat pe marginea drumului.

Bărbatul de 43 de ani a murit pe loc

Accidentul s-a produs în jurul orei 23:50, în apropierea unei stații de alimentare cu carburanți. Potrivit polițiștilor, șoferul, din localitatea Livezile, se deplasa pe direcția Crainimăt – Viișoara, când ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers.

Autoturismul a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu semiremorca unui ansamblu de vehicule parcat în afara drumului.

La fața locului au intervenit pompierii militari, după ce au fost semnalate posibile victime încarcerate. La sosirea echipajelor de salvare, conducătorul auto prezenta leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decedat.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

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