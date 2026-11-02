Accident tragic în Bistrița-Năsăud. Bărbat de 43 de ani, mort după ce s-a izbit cu mașina de remorca unui TIR -VIDEO

Publicat 2 nov. 2026, 08:23 Actualizat 2 nov. 2026, 08:26

Un accident rutier grav a avut loc duminică noapte, pe DN 17, în localitatea Viișoara, județul Bistrița-Năsăud. Un bărbat în vârstă de 43 de ani a murit după ce autoturismul pe care îl conducea a lovit remorca unui TIR parcat pe marginea drumului.

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