Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Incident grav pe un traseu turistic din Maramureş. Biciclist rănit de un cablu montat pe o potecă
FOTO: News.ro
Un incident grav a avut loc pe un traseu montan din Maramureș, unde un ciclist a fost rănit după ce a intrat în plin într-un cablu întins de-a curmezișul potecii. În urma verificărilor, salvamontiștii au descoperit că obstacolul a fost montat intenționat de proprietarul unui teren din zonă, pentru a împiedica accesul persoanelor străine.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News