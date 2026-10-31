Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Incident grav pe un traseu turistic din Maramureş. Biciclist rănit de un cablu montat pe o potecă

FOTO: News.ro

FOTO: News.ro

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 31 oct. 2026, 10:02

Un incident grav a avut loc pe un traseu montan din Maramureș, unde un ciclist a fost rănit după ce a intrat în plin într-un cablu întins de-a curmezișul potecii. În urma verificărilor, salvamontiștii au descoperit că obstacolul a fost montat intenționat de proprietarul unui teren din zonă, pentru a împiedica accesul persoanelor străine.

Ciclist rănit de o sârmă întinsă la nivelul gâtului pe un traseu montan din Maramureș

Incidentul a fost făcut public pe rețelele de socializare de organizația Maramureș Bike, care a atras atenția asupra pericolului la care sunt expuși bicicliștii și alergătorii montani.

Tragem un semnal de alarmă extrem de serios pentru toată comunitatea de biciclişti şi alergători montani din Maramureş. Un coleg de-al nostru a fost la un pas de o tragedie în timp ce cobora pe traseul turistic marcat cu Cruce Albastră (Parcul Regina Maria – Piatra Tâlharului – Vârful Pleştioara). Chiar la coborâre, la ieşirea din poteca turistică înspre Strada Valea Roşie nr. 205, a lovit în plin o sârmă întinsă transversal, exact la nivelul gâtului. (...) Deznodământul a fost «doar» o căzătură urâtă, sperietură mare şi contuzii. La doar câţiva kilometri pe oră în plus urmările puteau fi fatale. Vorbim despre un act criminal, nu despre o simplă dispută legată de proprietate sau acces

a transmis Organizația Maramureș Bike.

Reprezentanții Maramureș Bike au publicat și imagini cu ciclistul rănit, susținând că obstacolul nu a fost amplasat accidental, ci montat intenționat de persoane din zonă.

Salvamontiştii au verificat traseul după accident

În urma sesizării făcute de comunitatea bicicliștilor, reprezentanții Salvamont Maramureș au verificat traseul turistic Cruce Albastră – Valea Roșie, pentru a identifica eventualele pericole și a stabili situația de la fața locului.

Verificarea a fost efectuată în urma angajamentului asumat public de directorul Salvamont Maramureş, ca răspuns la sesizarea privind posibilele pericole existente în zona respectivă. În urma verificărilor efectuate în teren, s-a constatat că pe cablul respectiv era montat un panou de avertizare cu mesajul «Acces interzis. Proprietate privată». În acest context, precizăm că în zonă există mai multe terenuri private, unele fiind achiziţionate ulterior marcării traseului turistic. Această situaţie a impus modificarea unor porţiuni ale traseului iniţial, Salvamont Maramureş instalând stâlpi şi indicatoare de avertizare pentru orientarea şi siguranţa celor care parcurg traseul

au anunțat reprezentanții Salvamont.

Salvamontiștii au subliniat că stabilirea circumstanțelor în care s-a produs accidentul, a modului în care a fost montat cablul și a eventualelor responsabilități revine autorităților competente, care urmează să efectueze verificările necesare.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe