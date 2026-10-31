Incident grav pe un traseu turistic din Maramureş. Biciclist rănit de un cablu montat pe o potecă

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 31 oct. 2026, 10:02

Un incident grav a avut loc pe un traseu montan din Maramureș, unde un ciclist a fost rănit după ce a intrat în plin într-un cablu întins de-a curmezișul potecii. În urma verificărilor, salvamontiștii au descoperit că obstacolul a fost montat intenționat de proprietarul unui teren din zonă, pentru a împiedica accesul persoanelor străine.

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