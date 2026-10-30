STB modifică traseele mai multor tramvaie în București! Șase linii sunt afectate, iar două autobuze navetă vor fi introduse în circulație

Bucureștenii care folosesc transportul public trebuie să se pregătească pentru schimbări importante în următoarele zile. Societatea de Transport București (STB) a anunțat modificarea temporară a traseelor mai multor linii de tramvai, în zona intersecției dintre Calea Rahovei și Șoseaua Progresului, unde urmează să fie executate lucrări de modernizare a infrastructurii.
Măsurile vor fi aplicate în intervalul 29 octombrie - 1 noiembrie 2026 și vor afecta liniile de tramvai 1, 10, 23, 25 și 32. Totodată, linia 47 va fi suspendată temporar.
Pentru a asigura transportul călătorilor pe segmentele unde tramvaiele nu vor mai circula pe traseele obișnuite, STB va introduce două autobuze navetă, numerotate 610 și 632.
Cum vor circula tramvaiele în perioada lucrărilor
Potrivit informațiilor transmise de STB, mai multe linii vor avea trasee scurtate sau deviate, astfel încât circulația să poată fi reorganizată pe durata intervențiilor la calea de rulare.
Noile trasee vor fi următoarele:
- Linia 1 va circula între terminalele „Romprim” și „Ghencea”.
- Linia 10 va asigura legătura între „Romprim” și „Piața Unirii”.
- Linia 23 va circula între stația „Piața Vitan” și terminalul „Faur”.
- Linia 25 va funcționa între „Depoul Alexandria” și „Depoul Militari”.
- Linia 32 va circula între „Depoul Alexandria” și „Ghencea”.
În schimb, tramvaiul 47 va fi retras temporar din circulație pe întreaga perioadă anunțată.
Două autobuze navetă, introduse pentru preluarea călătorilor
Pentru a limita disconfortul creat de modificările transportului public, STB va pune la dispoziția călătorilor două linii speciale de autobuz.
Linia 610 va circula între terminalul „Șura Mare” și intersecția Străzii Progresului cu Calea 13 Septembrie, asigurând preluarea călătorilor de pe tronsonul afectat de lucrări.
De asemenea, autobuzul navetă 632 va asigura legătura între stația „Șoseaua Progresului” și „Piața Unirii 2”.
Mai multe tramvaie pe alte trasee din Capitală
Pentru a face față cererii de transport și pentru a reduce efectele reorganizării circulației, STB a anunțat și suplimentarea capacității de transport pe alte patru linii de tramvai.
Este vorba despre liniile 5, 7, 11 și 27, pe care vor fi introduse mai multe mijloace de transport.
Unde pot verifica bucureștenii modificările STB
Reprezentanții Societății de Transport București recomandă călătorilor să urmărească informațiile oficiale înainte de a pleca la drum, pentru a evita întârzierile și eventualele neplăceri provocate de schimbările temporare.
Programul de circulație și eventualele actualizări privind traseele pot fi consultate prin intermediul aplicației Info TB, pe site-ul oficial al STB, dar și pe paginile instituției de pe Facebook, Instagram și X.
Modificările sunt determinate de lucrările de modernizare a infrastructurii de tramvai din intersecția Calea Rahovei - Șoseaua Progresului, iar transportul călătorilor va fi reorganizat până la finalizarea intervențiilor.