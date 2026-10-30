STB modifică traseele mai multor tramvaie în București! Șase linii sunt afectate, iar două autobuze navetă vor fi introduse în circulație

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 30 oct. 2026, 21:18

Bucureștenii care folosesc transportul public trebuie să se pregătească pentru schimbări importante în următoarele zile. Societatea de Transport București (STB) a anunțat modificarea temporară a traseelor mai multor linii de tramvai, în zona intersecției dintre Calea Rahovei și Șoseaua Progresului, unde urmează să fie executate lucrări de modernizare a infrastructurii.

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