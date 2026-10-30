Accident grav în județul Cluj. Doi adulți și doi copii au fost răniți

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme și un TIR s-a produs vineri pe centura Vâlcele-Apahida, din județul Cluj. Patru persoane, doi adulți și doi copii cu vârste de 1 și 3 ani, au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani a rămas încarcerat în urma impactului.
Un bărbat a rămas prins între fiarele mașinii
La locul accidentului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, după ce au fost anunțați despre producerea coliziunii în care au fost implicate un autotren și două autoturisme.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj, unul dintre bărbații implicați în accident a rămas blocat în vehicul, fiind necesară intervenția echipajelor de descarcerare.
Pompierii au reușit să îl extragă în siguranță pe bărbatul de aproximativ 60 de ani, după care l-au predat echipajului medical.
Doi copii mici, printre victimele accidentului din Cluj
Conform primelor evaluări medicale, bărbatul era conștient și cooperant în momentul în care a fost preluat de salvatori. Acesta urma să fie transportat la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.
Alte trei persoane au avut nevoie de asistență medicală: o femeie și doi copii cu vârste de 1 și 3 ani. Și aceștia au fost evaluați de personalul medical, urmând să fie transportați la spital.
Intervenția autorităților a avut loc pe centura Vâlcele-Apahida, iar împrejurările exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite.