Accident grav în județul Cluj. Doi adulți și doi copii au fost răniți

Publicat 30 oct. 2026, 18:24 Actualizat 30 oct. 2026, 18:25

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme și un TIR s-a produs vineri pe centura Vâlcele-Apahida, din județul Cluj. Patru persoane, doi adulți și doi copii cu vârste de 1 și 3 ani, au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani a rămas încarcerat în urma impactului.

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