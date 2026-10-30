Cel mai vârstnic român a împlinit 111 ani. Ce face în fiecare zi și care este secretul longevității sale
Iosif Rus, cel mai vârstnic român/ Sursa foto: Cluj24.ro
Iosif Rus, un veteran de război din județul Cluj, a împlinit 111 ani și este considerat cel mai vârstnic om din România. Bărbatul, care a trecut prin război și a petrecut peste patru decenii la catedră, continuă să respecte un program zilnic bine stabilit. Lectura, exercițiile pentru minte și orele regulate de masă sunt doar câteva dintre obiceiurile pe care le-a păstrat de-a lungul anilor.
Născut pe 28 octombrie 1915, în satul Ghiolț din comuna Țaga, Iosif Rus a fost martorul unor schimbări pe care puțini oameni le-au trăit. A cunoscut o lume în care electricitatea nu ajunsese în toate gospodăriile, a asistat la apariția radioului și a televizorului, iar astăzi trăiește într-o societate dominată de tehnologie. Dincolo de toate aceste transformări, veteranul spune că viața după 100 de ani capătă un alt înțeles.
Secretul longevității lui Iosif Rus. Programul pe care îl respectă în fiecare dimineață
La 111 ani, Iosif Rus își începe zilele după același program, fără să renunțe la obiceiurile care au devenit parte din viața lui. Se trezește în fiecare dimineață la ora 7, iar la ora 8 ia micul dejun. Familia povestește că respectă cu strictețe această rutină și că unul dintre principiile după care s-a ghidat întotdeauna este simplu: trupul merge după minte.
Pentru veteranul din Gherla, păstrarea unei minți active reprezintă o preocupare zilnică. Citește trei ziare în fiecare zi, este pasionat de romane și își ocupă timpul rezolvând integrame și sudoku. Aceste activități fac parte din programul său obișnuit, chiar dacă a depășit de mai bine de un deceniu pragul de 100 de ani. Deși vârsta înaintată i-a adus dificultăți de deplasare, bărbatul continuă să fie interesat de ceea ce se întâmplă în jurul său. La 103 ani a suferit o fractură la picior, care i-a afectat mobilitatea. Cu toate acestea, nu a renunțat la lectură și la activitățile care îi solicită atenția și memoria.
De la copilăria grea la frontul de război. Viața impresionantă a veteranului de 111 ani
Povestea lui Iosif Rus începe într-un sat din județul Cluj, într-o perioadă în care Transilvania făcea încă parte din Imperiul Austro-Ungar. Copilăria i-a fost marcată de pierderea mamei, care a murit când el avea doar doi ani și jumătate, și de absența tatălui, luat prizonier în Siberia în timpul Primului Război Mondial. La șapte ani a început școala, iar în 1927 a plecat la Cluj pentru a-și continua studiile și a se pregăti pentru meseria de dascăl.
A urmat cursurile școlilor normale din Cluj și Gherla, fiind atras în mod deosebit de muzică și de vioară. A devenit profesor, însă izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial i-a schimbat cursul vieții. Mobilizat în Armata Română, a fost trimis pe Frontul de Est, unde a participat la lupte și a fost rănit în anul 1943. A urmat o perioadă lungă de recuperare, inclusiv opt luni de îngrijiri medicale, după care a revenit în serviciul militar. În 1945 s-a întors acasă și și-a continuat activitatea în învățământ, profesie căreia i-a dedicat 43 de ani. Un detaliu remarcabil din cariera sa este că, în toată această perioadă, nu a avut nicio zi de concediu medical.
Ce spune Iosif Rus despre sănătatea sa la 111 ani
Ajuns la o vârstă pe care foarte puțini oameni o ating, Iosif Rus vorbește cu seninătate despre starea sa de sănătate. Recunoaște că deplasarea a devenit dificilă și că durerile de picioare îl împiedică să se miște așa cum și-ar dori. În rest, spune că se simte bine și că nu are probleme cu principalele organe interne.
Longevitatea sa are și o componentă familială, bărbatul povestind că îl moștenește pe tatăl său, care a trăit până la 95 de ani. În prezent, timpul petrecut alături de cei dragi și activitățile zilnice îi ocupă o mare parte din viață. Chiar și la această vârstă, fostul profesor continuă să fie înconjurat de familie și să se bucure de întâlnirile cu oamenii care îl prețuiesc.
Cel mai vârstnic român, sărbătorit la Gherla. Distincția primită la împlinirea celor 111 ani
Miercuri, 28 octombrie 2026, Iosif Rus a fost sărbătorit la Centrul Muzeal de Istorie din Gherla, în prezența familiei, a reprezentanților administrației locale și a militarilor Diviziei 4 Infanterie „Gemina”. Cu această ocazie, generalul de brigadă în retragere a primit Emblema de Onoare a Armatei României, acordată pentru întreaga sa activitate și pentru serviciul militar. Veteranul a fost felicitat și de primarul municipiului Gherla, Ovidiu Drăgan, care i-a oferit o diplomă aniversară.
Iosif Rus a fost avansat la gradul de general de brigadă în retragere în octombrie 2025, când a împlinit 110 ani. De-a lungul vieții a primit mai multe distincții, printre care Ordinul „Steaua României”, iar comunitatea locală i-a acordat titlul de cetățean de onoare al municipiului Gherla. În mai 2026, după moartea veteranului de război Ilie Ciocan, Iosif Rus a devenit cel mai vârstnic bărbat cunoscut în viață din România. Ulterior, în septembrie 2026, după decesul Paladiei Noja, a devenit și cea mai vârstnică persoană cunoscută din țară. Vârsta sa a fost validată oficial de Gerontology Research Group, organizație internațională care verifică și documentează cazurile de longevitate extremă.
Aniversarea de 111 ani i-a adus și o surpriză de peste Ocean. O fostă elevă de-ale sale, Flavia Laun, stabilită în Statele Unite ale Americii, i-a transmis un mesaj de felicitare, însoțit de fotografii vechi din perioada în care profesorul preda vioara la Gherla. Imaginile, realizate în urmă cu mai bine de jumătate de secol, păstrează amintirea anilor în care Iosif Rus forma generații de copii pasionați de muzică.
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