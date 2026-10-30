Cel mai vârstnic român a împlinit 111 ani. Ce face în fiecare zi și care este secretul longevității sale

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 30 oct. 2026, 09:53

Iosif Rus, un veteran de război din județul Cluj, a împlinit 111 ani și este considerat cel mai vârstnic om din România. Bărbatul, care a trecut prin război și a petrecut peste patru decenii la catedră, continuă să respecte un program zilnic bine stabilit. Lectura, exercițiile pentru minte și orele regulate de masă sunt doar câteva dintre obiceiurile pe care le-a păstrat de-a lungul anilor.

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