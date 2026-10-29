Restricții de circulație pe A10, sensul Sebeș–Turda, pentru lucrări de urgență la km 66. Trafic deviat pe DN 1

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 29 oct. 2026, 13:19

Circulația rutieră pe Autostrada A10, pe sensul Sebeș – Turda, a fost închisă miercuri seară, între nodurile rutiere Unirea și Turda, pe o distanță de aproximativ 17 kilometri, din cauza unor lucrări de urgență. Măsura vizează tronsonul cuprins între kilometrii 52+800 și 70+000, potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Cluj.

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