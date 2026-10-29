Restricții de circulație pe A10, sensul Sebeș–Turda, pentru lucrări de urgență la km 66. Trafic deviat pe DN 1

Circulația rutieră pe Autostrada A10, pe sensul Sebeș – Turda, a fost închisă miercuri seară, între nodurile rutiere Unirea și Turda, pe o distanță de aproximativ 17 kilometri, din cauza unor lucrări de urgență. Măsura vizează tronsonul cuprins între kilometrii 52+800 și 70+000, potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Cluj.
Circulație închisă între nodurile rutiere Unirea și Turda
Traficul va fi deviat pe DN 1
Potrivit reprezentanților instituției, pe durata instituirii restricțiilor, traficul rutier aferent sectorului închis (Calea 1, sensul Sebeș-Turda, între Nodul Rutier Unirea și Nodul Rutier Turda) va fi deviat pe următoarea rută alternativă, conform avizului emis:
A10 Sebeș, km 52+800 → Nodul Rutier Unirea → DN 1, km 421+750 → DN 1, Inoc, Unirea → DN 1, km 440+800 – Nodul Rutier Turda.
Surpările de la kilometrul 66 persistă de trei ani, fără o soluție definitivă
Kilometrul 66 al Autostrăzii A10, în zona Turda, se confruntă cu probleme de stabilitate încă din 2023, când autoritățile au impus restricții de circulație și au efectuat primele lucrări de consolidare, după cedarea taluzului. Intervențiile nu au rezolvat definitiv problema, iar degradările au reapărut în 2024, impunând noi lucrări din partea DRDP Cluj în 2025.
Situația s-a agravat la începutul lunii iulie 2026, când, pe sectorul cuprins aproximativ între km 65+900 și km 66+400, surparea a afectat grav terasamentul și partea carosabilă. Potrivit informațiilor transmise atunci de DRDP Cluj, taluzul a cedat pe o lungime de peste 50 de metri, antrenând inclusiv parapetele de protecție. În ciuda intervențiilor repetate și a semnalării fenomenelor de instabilitate, o soluție definitivă pentru acest sector nu a fost încă implementată.