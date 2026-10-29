Explozie puternică în Prahova! O casă a fost distrusă pe jumătate, iar un bărbat a fost rănit

Explozie puternică, joi dimineață, 29 octombrie, într-o casă din județul Prahova. Un bărbat de 53 de ani a fost rănit, iar locuința a fost distrusă pe jumătate, după ce în interior s-a acumulat gaz butan. Suflul exploziei a fost atât de puternic încât a afectat inclusiv structura de rezistență a casei.
Din fericire, bărbatul a scăpat cu arsuri pe aproximativ 1% din suprafața corpului. La fața locului au ajuns pompierii și un echipaj SMURD, care au intervenit pentru a-l ajuta pe bărbat și pentru a verifica locuința. Deși pagubele sunt mari, explozia nu a fost urmată de incendiu.
O casă din Prahova a fost distrusă pe jumătate. Un bărbat de 53 de ani a suferit arsuri
Totul s-a întâmplat în satul Fânari, comuna Gorgota, unde o explozie a zguduit o locuință în primele ore ale dimineții. Un bărbat de 53 de ani a fost surprins de suflul puternic al deflagrației și a suferit arsuri pe aproximativ 1% din corp. Chiar dacă rănile raportate de pompieri nu acoperă o suprafață mare, pagubele produse casei sunt considerabile.
Aproximativ jumătate din imobil a fost distrusă, iar structura de rezistență a fost afectată. Asta înseamnă că explozia nu a stricat doar obiectele din interior, ci și părți importante ale construcției. La locul incidentului au fost trimiși pompierii Detașamentului 2 Ploiești, cu o autospecială de stingere, dar și un echipaj de prim ajutor, pregătit să îi acorde îngrijiri bărbatului rănit.
Ce a provocat explozia din Fânari. Gazul butan s-a acumulat în interiorul locuinței
După primele verificări, pompierii au stabilit că explozia a fost provocată de o acumulare de gaz butan în interiorul casei. Gazul s-a adunat într-o cantitate suficient de mare pentru a produce o deflagrație puternică, însă nu a izbucnit și un incendiu. Reprezentanții ISU Prahova au transmis că locuința a fost distrusă în proporție de 50%, iar pagubele sunt importante.
Deocamdată, nu au fost oferite detalii despre sursa exactă a scăpărilor de gaz sau despre momentul în care s-a produs aprinderea. Cert este că bărbatul de 53 de ani a fost singura persoană rănită menționată în informațiile transmise de pompieri. Explozia a lăsat în urmă o casă grav avariată, iar pentru proprietar urmează o perioadă dificilă, având în vedere amploarea distrugerilor.
Cum poți preveni o explozie provocată de acumulările de gaze
Pompierii atrag atenția că buteliile și instalațiile alimentate cu gaz trebuie verificate periodic și folosite doar în condiții de siguranță. O scurgere de gaz poate deveni extrem de periculoasă dacă în încăpere apare o scânteie sau o flacără. Dacă simți miros de gaz în locuință, nu trebuie să aprinzi lumina, să folosești întrerupătoarele electrice sau să pornești aparate care ar putea produce scântei.
Este important să oprești alimentarea cu gaz, dacă poți face acest lucru în siguranță, să aerisești fără să folosești echipamente electrice și să ieși din clădire. Apelează numărul de urgență 112 dintr-un loc sigur și nu te întoarce în casă până când specialiștii nu îți confirmă că pericolul a trecut. O verificare făcută la timp poate preveni un accident cu urmări grave.