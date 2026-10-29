Explozie puternică în Prahova! O casă a fost distrusă pe jumătate, iar un bărbat a fost rănit

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 oct. 2026, 11:37

Explozie puternică, joi dimineață, 29 octombrie, într-o casă din județul Prahova. Un bărbat de 53 de ani a fost rănit, iar locuința a fost distrusă pe jumătate, după ce în interior s-a acumulat gaz butan. Suflul exploziei a fost atât de puternic încât a afectat inclusiv structura de rezistență a casei.

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