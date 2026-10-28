Incendiu puternic în Sectorul 1 al Capitalei! Mansarda unui imobil, cuprinsă de flăcări. Mobilizare de amploare

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri, 28 octombrie, la mansarda unui imobil de locuințe de pe strada Gârlei, în Sectorul 1 al Capitalei. Flăcările au cuprins partea superioară a clădirii, iar din interior se degajă cantități mari de fum. La fața locului a fost mobilizat un dispozitiv important de intervenție, format din opt autospeciale de stingere, două autospeciale pentru salvare de la înălțime, echipaje de descarcerare și un echipaj SMURD. Pompierii acționează pentru stingerea focului și limitarea extinderii acestuia. Deocamdată, autoritățile nu au informații despre eventuale victime, iar intervenția este în desfășurare.
Flăcări puternice la mansarda unui imobil din Sectorul 1. Ce au găsit pompierii la fața locului
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, incendiul se manifestă la nivelul mansardei unui imobil de locuințe colective situat pe strada Gârlei, în nordul Bucureștiului. În momentul în care primele echipaje de pompieri au ajuns la adresă, focul ardea deja cu flacără deschisă, iar degajările mari de fum indicau amploarea incendiului. Salvatorii au început imediat operațiunile pentru stingerea flăcărilor, în condițiile în care incendiile produse la nivelul acoperișurilor pot pune în pericol și celelalte spații ale clădirii. Până în acest moment nu au fost comunicate informații privind suprafața afectată de foc, numărul apartamentelor din imobil sau eventuale pagube materiale.
Opt autospeciale de stingere și echipaje de salvare de la înălțime, mobilizate de urgență
Pentru gestionarea incendiului, ISU București-Ilfov a trimis la fața locului opt autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, efective ale Detașamentului Special de Salvatori și un echipaj SMURD. Mobilizarea include atât mijloace pentru stingerea incendiului, cât și echipamente destinate intervențiilor la înălțime și salvării persoanelor în situații de urgență. Autospecialele de salvare de la înălțime pot fi folosite pentru accesul pompierilor la mansardă și în zona acoperișului, în funcție de condițiile întâlnite la fața locului. Autoritățile nu au precizat, deocamdată, dacă locatarii au fost evacuați sau dacă a fost necesară intervenția echipajului medical.
ISU București-Ilfov: Nu există deocamdată informații despre eventuale victime
Reprezentanții ISU București-Ilfov au precizat că, la momentul transmiterii primelor informații, nu dețineau date despre persoane rănite sau surprinse de incendiu. Această precizare nu înseamnă că a fost exclusă existența unor victime, ci doar că situația nu fusese încă stabilită. Pompierii continuă intervenția la mansarda imobilului, iar informațiile privind eventualele persoane afectate, suprafața cuprinsă de flăcări și pagubele produse urmează să fie clarificate. Nici cauza izbucnirii incendiului nu a fost comunicată până în acest moment. Aceasta va putea fi stabilită în urma verificărilor efectuate de specialiști, după încheierea operațiunilor de stingere.