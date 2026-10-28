Incendiu puternic în Sectorul 1 al Capitalei! Mansarda unui imobil, cuprinsă de flăcări. Mobilizare de amploare

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 oct. 2026, 14:14

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri, 28 octombrie, la mansarda unui imobil de locuințe de pe strada Gârlei, în Sectorul 1 al Capitalei. Flăcările au cuprins partea superioară a clădirii, iar din interior se degajă cantități mari de fum. La fața locului a fost mobilizat un dispozitiv important de intervenție, format din opt autospeciale de stingere, două autospeciale pentru salvare de la înălțime, echipaje de descarcerare și un echipaj SMURD. Pompierii acționează pentru stingerea focului și limitarea extinderii acestuia. Deocamdată, autoritățile nu au informații despre eventuale victime, iar intervenția este în desfășurare.

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