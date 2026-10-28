Furturi de carburant din autobuzele STB! Opt șoferi și doi paznici, duși la audieri după percheziții

Publicat 28 oct. 2026, 13:32 Actualizat 28 oct. 2026, 13:33

Zece persoane, printre care opt șoferi și doi agenți de pază, au fost duse la audieri miercuri, 28 octombrie, într-un dosar privind furtul de carburant din autobuzele unei societăți de transport public din București. Polițiștii au efectuat zece percheziții în Capitală și în județele Ilfov și Giurgiu, după ce au descoperit indicii privind dispariția unor cantități importante de combustibil.

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