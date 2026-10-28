Furturi de carburant din autobuzele STB! Opt șoferi și doi paznici, duși la audieri după percheziții

Zece persoane, printre care opt șoferi și doi agenți de pază, au fost duse la audieri miercuri, 28 octombrie, într-un dosar privind furtul de carburant din autobuzele unei societăți de transport public din București. Polițiștii au efectuat zece percheziții în Capitală și în județele Ilfov și Giurgiu, după ce au descoperit indicii privind dispariția unor cantități importante de combustibil.
Potrivit informațiilor din anchetă, furturile ar fi avut loc în timpul nopții, la Autobaza Ferentari, iar agenții de pază ar fi fost implicați în sustragerea motorinei. Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.
Opt șoferi și doi paznici, suspectați că au furat motorină din autobuzele STB
Ancheta vizează furturi de carburant care ar fi fost comise în perioada 23 iunie - 30 septembrie 2026, în incinta unei baze de autobuze din Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit informațiilor apărute în urma descinderilor, este vorba despre Autobaza Ferentari, unde mai mulți angajați ar fi profitat de programul de noapte pentru a sustrage combustibil din rezervoarele vehiculelor. În dosar sunt cercetați opt șoferi și doi agenți de pază, suspectați că ar fi acționat împreună. Anchetatorii verifică modul în care carburantul era scos din autobuză, rolul fiecărei persoane implicate și cantitățile care au dispărut în perioada analizată. Deocamdată, valoarea totală a prejudiciului nu a fost comunicată.
Cum ar fi fost furat carburantul. Agenții de pază i-ar fi ajutat pe șoferi
Polițiștii au început verificările pe 27 august 2026, după ce Brigada de Poliție pentru Transportul Public a fost sesizată cu privire la sustragerea unor cantități considerabile de combustibil din autobuzele societății. Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în noaptea de 4 august, unul dintre șoferi ar fi fost ajutat de doi agenți de pază să fure carburant din rezervorul unui autobuz. Cei doi paznici se aflau în timpul serviciului și aveau atribuții privind supravegherea obiectivului. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă aceeași metodă a fost folosită și în celelalte furturi investigate, precum și dacă între persoanele cercetate exista o înțelegere pentru sustragerea repetată a combustibilului.
Zece percheziții în București, Ilfov și Giurgiu. Suspecții au fost duși la audieri
Miercuri dimineață, polițiștii din cadrul Brigăzii de Poliție pentru Transportul Public, sprijiniți de jandarmii Capitalei, au desfășurat zece percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Giurgiu. Acțiunea a avut ca scop identificarea persoanelor implicate și strângerea probelor necesare pentru continuarea cercetărilor. Toate cele zece persoane vizate de anchetă au fost găsite și conduse la sediul Poliției, în baza mandatelor de aducere emise pe numele lor. Acestea urmează să fie audiate pentru clarificarea împrejurărilor în care s-ar fi produs furturile. Dosarul este instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru furt și complicitate la furt, iar în funcție de rezultatul audierilor vor fi stabilite eventualele măsuri legale.
Nu este primul dosar privind furtul de motorină de la STB. În mai, 20 de șoferi au fost puși sub control judiciar
Noua anchetă vine la câteva luni după ce un alt dosar privind furturile de motorină de la STB a dus la cercetarea a 20 de șoferi ai societății de transport public. În luna mai 2026, polițiștii au efectuat 20 de percheziții în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița, într-un dosar care viza furturi de carburant și piese auto de la Autobaza Nordului. Anchetatorii au descoperit atunci aproximativ 1.000 de litri de motorină, iar procurorii au dispus plasarea celor 20 de conducători auto sub control judiciar pentru 60 de zile. Printre obligațiile impuse s-a numărat și interdicția de a-și exercita profesia de șofer în cadrul STB pe durata măsurii preventive.
Un angajat STB a fost prins în flagrant cu aproximativ 240 de litri de motorină
Un alt incident a fost înregistrat în noiembrie 2025, când un șofer de autocisternă al Societății de Transport București a fost prins în timp ce ar fi sustras combustibil chiar din vehiculul pe care îl conducea. Cazul a fost descoperit după ce conducerea STB a identificat posibile nereguli privind consumul de carburant și a sesizat Brigada de Poliție pentru Transportul Public. În urma intervenției, asupra angajatului au fost găsiți aproximativ 240 de litri de motorină, iar acesta a fost cercetat pentru furt calificat. La acel moment, reprezentanții societății au anunțat că vor continua verificările interne și colaborarea cu autoritățile pentru identificarea neregulilor și recuperarea eventualelor prejudicii.