Explozie într-o gospodărie din Argeș. Două persoane au fost rănite în urma deflagrației

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 27 oct. 2026, 19:43

O explozie a avut loc marți seară într-o gospodărie din județul Argeș, în urma căreia două persoane au fost rănite. Victimele au suferit arsuri la nivelul mâinilor, picioarelor și feței și primesc îngrijiri medicale la fața locului.

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