Explozie într-o gospodărie din Argeș. Două persoane au fost rănite în urma deflagrației

O explozie a avut loc marți seară într-o gospodărie din județul Argeș, în urma căreia două persoane au fost rănite. Victimele au suferit arsuri la nivelul mâinilor, picioarelor și feței și primesc îngrijiri medicale la fața locului.
Explozie într-o gospodărie din Argeș
Incidentul s-a produs în comuna Stolnici, satul Cochinești, județul Argeș, după ce o butelie a explodat, potrivit informațiilor publicate de presa locală.
La scurt timp, la fața locului au intervenit mai multe echipaje, printre care o autospecială de stingere, două echipaje SMURD de prim ajutor calificat și un echipaj CBRN, specializat în intervenții care implică riscuri chimice, biologice, radiologice și nucleare.
Două persoane au fost rănite în urma exploziei
Potrivit reprezentanților ISU Argeș, la sosirea salvatorilor, două persoane au fost găsite cu arsuri la nivelul membrelor superioare și inferioare, precum și la nivelul feței.
În momentul publicării acestei știri, victimele au primit îngrijiri medicale la fața locului.