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Doi copii, răniți după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat într-un râu din județul Neamț. Șoferița a încercat să evite un câine

accident in Neamt - News.ro

accident in Neamt - News.ro

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 26 oct. 2026, 19:59

Un accident rutier grav a avut loc luni, în județul Neamț, unde doi copii, în vârstă de 4 și 7 ani, au fost răniți după ce mașina în care se aflau a încercat să evite un câine, a lovit un podeț de beton și s-a răsturnat într-un râu.

Doi copii au fost transportați la spital

Cei doi copii, în vârstă de 4 și 7 ani, care se aflau în autoturism în momentul accidentului, au fost răniți și transportați la o unitate medicală pentru îngrijiri.

În urma verificărilor efectuate de poliţişti a rezultat faptul că, în timp ce o femeie în vârstă de 44 de ani, din Piatra-Neamţ, conducea un autoturism pe DN15 D, dinspre Roman spre Piatra-Neamţ, ar fi schimbat direcţia de mers pentru a evita coliziunea cu un câine, ar fi părăsit partea carosabilă, acroşând un podeţ din beton şi s-ar fi răsturnat în albia râului Velniţa

— au transmis polițiștii.

Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

În acest caz, polițiștii au deschis o anchetă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul rutier.

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