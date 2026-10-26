Doi copii, răniți după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat într-un râu din județul Neamț. Șoferița a încercat să evite un câine

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 26 oct. 2026, 19:59

Un accident rutier grav a avut loc luni, în județul Neamț, unde doi copii, în vârstă de 4 și 7 ani, au fost răniți după ce mașina în care se aflau a încercat să evite un câine, a lovit un podeț de beton și s-a răsturnat într-un râu.

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