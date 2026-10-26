Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Doi copii, răniți după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat într-un râu din județul Neamț. Șoferița a încercat să evite un câine
accident in Neamt - News.ro
Un accident rutier grav a avut loc luni, în județul Neamț, unde doi copii, în vârstă de 4 și 7 ani, au fost răniți după ce mașina în care se aflau a încercat să evite un câine, a lovit un podeț de beton și s-a răsturnat într-un râu.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News