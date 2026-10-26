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Locale· 1 min citire
Incendiu puternic în localitatea Bran, județul Brașov. O femeie a suferit arsuri la cap şi la braţe -FOTO/VIDEO
FOTO: Captură BIZ Brașov/ Colaj Realitatea.NET
Publicat26 oct. 2026, 16:31
Actualizat26 oct. 2026, 17:46
O femeie a fost rănită, luni după-amiază, în urma unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Bran, județul Brașov. Potrivit primelor informații de la fața locului, aceasta a suferit arsuri la nivelul capului și al brațelor.
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