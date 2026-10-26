Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Incendiu puternic în localitatea Bran, județul Brașov. O femeie a suferit arsuri la cap şi la braţe -FOTO/VIDEO

FOTO: Captură BIZ Brașov/ Colaj Realitatea.NET

FOTO: Captură BIZ Brașov/ Colaj Realitatea.NET

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris deGabriela Bucătaru
Publicat26 oct. 2026, 16:31
Actualizat26 oct. 2026, 17:46

O femeie a fost rănită, luni după-amiază, în urma unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Bran, județul Brașov. Potrivit primelor informații de la fața locului, aceasta a suferit arsuri la nivelul capului și al brațelor.

Flăcările au cuprins 100 de metri pătraţi din locuinţă

Incendiu in Bran - BZI Brasov

Incendiul a izbucnit la o locuinţă de pe strada General Moşoiu, din localitatea Bran, flăcările afectând o suprafaţă de aproximativ 100 de metri pătraţi.

incendiu in bran

La faţa locului intervin trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, precum şi două echipaje SMURD, pentru stingerea incendiului şi acordarea asistenţei medicale.

În urma incendiului, a rezultat o singură victimă, de sex feminin, care prezintă arsuri la nivelul capului şi membrelor superioare şi primeşte îngrijiri medicale, fiind conştientă

— a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov.

La ora transmiterii acestei ştiri, intervenţia pompierilor pentru stingerea focului şi acordarea asistenţei medicale era în desfăşurare.

incendiu in bran
Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe