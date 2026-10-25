Bucureștiul sub amenințarea clădirilor cu risc seismic. 6.500 de oameni ar putea muri în cazul unui cutremur major

Publicat 25 oct. 2026, 14:33 Actualizat 25 oct. 2026, 14:40 Sursă Realitatea PLUS

Bucureștiul se confruntă cu riscuri semnificative în cazul unui cutremur major, pe fondul numărului mare de clădiri încadrate în clasa I de risc seismic care nu au fost consolidate. Aproximativ 6.500 de persoane și-ar putea pierde viața în cazul unui cutremur cu magnitudinea de 7 grade, potrivit unui studiu inclus în Planul de analiză și acoperire a riscurilor, realizat de Primăria Capitalei. Consolidarea imobilelor vulnerabile rămâne o problemă de durată, în contextul măsurilor adoptate de autorități de-a lungul anilor. Un material realizat de jurnaliștii Realitatea PLUS Alexandra Nistorescu, Cristiana Chițu și George Lontiș analizează situația clădirilor cu risc seismic din Capitală și stadiul lucrărilor de consolidare.

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