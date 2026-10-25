Bucureștiul sub amenințarea clădirilor cu risc seismic. 6.500 de oameni ar putea muri în cazul unui cutremur major
Bucureștiul se confruntă cu riscuri semnificative în cazul unui cutremur major, pe fondul numărului mare de clădiri încadrate în clasa I de risc seismic care nu au fost consolidate. Aproximativ 6.500 de persoane și-ar putea pierde viața în cazul unui cutremur cu magnitudinea de 7 grade, potrivit unui studiu inclus în Planul de analiză și acoperire a riscurilor, realizat de Primăria Capitalei. Consolidarea imobilelor vulnerabile rămâne o problemă de durată, în contextul măsurilor adoptate de autorități de-a lungul anilor. Un material realizat de jurnaliștii Realitatea PLUS Alexandra Nistorescu, Cristiana Chițu și George Lontiș analizează situația clădirilor cu risc seismic din Capitală și stadiul lucrărilor de consolidare.
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