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Bucureștiul sub amenințarea clădirilor cu risc seismic. 6.500 de oameni ar putea muri în cazul unui cutremur major

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat25 oct. 2026, 14:33
Actualizat25 oct. 2026, 14:40
SursăRealitatea PLUS

Bucureștiul se confruntă cu riscuri semnificative în cazul unui cutremur major, pe fondul numărului mare de clădiri încadrate în clasa I de risc seismic care nu au fost consolidate. Aproximativ 6.500 de persoane și-ar putea pierde viața în cazul unui cutremur cu magnitudinea de 7 grade, potrivit unui studiu inclus în Planul de analiză și acoperire a riscurilor, realizat de Primăria Capitalei. Consolidarea imobilelor vulnerabile rămâne o problemă de durată, în contextul măsurilor adoptate de autorități de-a lungul anilor. Un material realizat de jurnaliștii Realitatea PLUS Alexandra Nistorescu, Cristiana Chițu și George Lontiș analizează situația clădirilor cu risc seismic din Capitală și stadiul lucrărilor de consolidare.

Expert: Vorbim despre o tragedie care ar putea avea proporții mai mari decât în 1977

Centrul Vechi al Capitalei, una dintre cele mai frecventate zone de către turiști și localnici, prezintă riscuri pentru pietoni din cauza degradării unor clădiri, de pe fațadele cărora se pot desprinde bucăți de tencuială. În unele cazuri, în locul lucrărilor de reabilitare, pe imobile au fost amplasate avertismente precum ”Atenție, cade tencuiala!”.

Situații similare se întâlnesc și în alte zone ale Bucureștiului, capitală europeană în care numeroase clădiri degradate continuă să reprezinte un risc pentru pietoni.

Ne aflăm la Piața Gemeni, este una din puținele clădiri pe care este evident faptul că după cutremurul din 1977, consolidările nu au fost duse la capăt, au fost lăsate nereparate, neconsolidate zeci de ani. Avem clădiri care au fost afectate în 1940 și în 1977 și cumva au supraviețuit, dar au fost lăsate nereparate. Listele primăriei vorbesc despre 414 clădiri în risc seismic 1, 483 dacă nu mă înșel în risc seismic 2, 1.500 de clădiri în categorii de urgență. Vorbim despre o tragedie care ar putea avea proporții mai mari decât în 1977. Zeci de ani de zile această problemă a fost tratată la și altele. Și tratarea ei a depins de fapt de măsura în care cei care se aflau la momentul respectiv la putere îi acordau atenție sau nu

— a declarat Matei Sumbasacu, expert.

Pe Bulevardul Magheru, bucățile de tencuială desprinse din clădiri reprezintă un pericol pentru pietoni, existând riscul producerii unor accidente. Problema persistă de mai mulți ani, fără ca zona să fie delimitată pentru a preveni accidentele sau să fie luate măsuri pentru remedierea situației.

Expert: În Capitală nu trebuie să fie cutremur ca să cadă blocul

În București, din păcate, nu trebuie să vină un cutremur ca să pice părți din clădire. Oamenii ar trebui să fie atenți, în special în zilele cu vânt puternic sau zilele cu ploi puternice, ar trebui să fie atenți la faptul că ar putea fi afectați de tencuială care le pică de pe fațadele clădirilor. Să evităm să ne deplasăm foarte aproape de astfel de clădiri și să ne uităm pe trotuar după urmele de prăbușiri trecute. Dacă merg pe trotuar, afișul îmi spune că trebuie să ocolesc zona pentru că poate cădea tencuiala, însă asta înseamnă că ar trebui să merg pe carosabil

— a mai spus Matei Sumbasacu.
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