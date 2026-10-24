Vaccinarea ovinelor și caprinelor începe duminică în județele Constanța și Tulcea. Anunțul ANSVSA

Campania de vaccinare de urgență a ovinelor și caprinelor va începe duminică, 25 octombrie, în județele Constanța și Tulcea, cu o zi înainte de termenul stabilit inițial. Devansarea programului a fost posibilă după sosirea în România a ultimelor doze de vaccin din stocurile strategice ale Uniunii Europene a anunțat, sâmbătă, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).
Vaccinarea ovinelor și caprinelor începe duminică în Constanța și Tulcea
Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a subliniat că fiecare oră câștigată în campania de vaccinare înseamnă mai multe efective protejate și un pas înainte către reluarea exporturilor de animale vii în țări terțe.
ANSVSA precizează că, în paralel cu începerea vaccinării în cele două județe, restricțiile temporare privind circulația ovinelor și caprinelor pe întreg teritoriul României rămân în vigoare, pentru a preveni răspândirea bolilor.
România primește 1,1 milioane de doze de vaccin din stocurile strategice ale UE
Comisia Europeană a anunțat, pe 20 octombrie, că România va primi 1,1 milioane de doze de vaccin împotriva variolei ovine și caprine și a pestei micilor rumegătoare, în urma activării stocurilor strategice de vaccinuri ale Uniunii Europene. Decizia a fost luată după evaluarea planurilor de vaccinare transmise de autoritățile române.
Potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei Europene, din totalul dozelor alocate, 800.000 sunt destinate vaccinării împotriva variolei ovine și caprine (SPGP), iar 300.000 sunt destinate combaterii pestei micilor rumegătoare (PPR).
Acesta a precizat că stocurile europene de vaccinuri sunt destinate asigurării dozelor necesare pentru demararea unei campanii de vaccinare de urgență, fără a acoperi însă necesarul pentru întreaga desfășurare a acesteia.
Restricțiile privind exportul animalelor rămân în vigoare până la sfârșitul anului 2026
Pe 18 iunie, Comisia Europeană a decis prelungirea până la 31 decembrie 2026 a interdicției privind exportul de ovine și caprine din România către țări terțe. Totodată, au fost menținute restricțiile existente privind livrările de animale către statele membre ale Uniunii Europene.
Măsurile au fost adoptate în contextul apariției unor focare de variolă ovină și de pestă a micilor rumegătoare în județul Mureș. În urma evaluării situației epidemiologice, oficialii europeni au concluzionat că există un risc ridicat de răspândire a ambelor boli, motiv pentru care au decis menținerea restricțiilor privind circulația și exportul animalelor.