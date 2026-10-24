Vaccinarea ovinelor și caprinelor începe duminică în județele Constanța și Tulcea. Anunțul ANSVSA

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 24 oct. 2026, 17:27

Campania de vaccinare de urgență a ovinelor și caprinelor va începe duminică, 25 octombrie, în județele Constanța și Tulcea, cu o zi înainte de termenul stabilit inițial. Devansarea programului a fost posibilă după sosirea în România a ultimelor doze de vaccin din stocurile strategice ale Uniunii Europene a anunțat, sâmbătă, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

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