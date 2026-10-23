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Accident violent pe centura Vâlcele-Apahida, în Cluj: două persoane au fost rănite

Accident Cluj/ Foto: Grup Facebook/ Trafic Cluj: Accidente, parcări și blocaje

Accident Cluj/ Foto: Grup Facebook/ Trafic Cluj: Accidente, parcări și blocaje

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 oct. 2026, 18:16

Două persoane au fost rănite, vineri după-amiază, într-un accident rutier violent produs pe șoseaua de centură Vâlcele-Apahida, în județul Cluj. Două autoturisme s-au ciocnit frontal, după ce unul dintre șoferi a pierdut controlul asupra direcției de mers și a pătruns pe contrasens. Victimele au rămas inițial încarcerate, ulterior fiind transportate la spital.

Accidentul s-a produs vineri după-amiază în apropierea localității Pata. Impactul dintre cele două mașini a fost atât de puternic încât două persoane să rămână blocate în autoturisme. La fața locului au intervenit de urgență echipaje de descarcerare și ambulanțe.

Două persoane au rămas încarcerate după impact

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj, pentru gestionarea accidentului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție.

Au fost mobilizate la fața locului trei autospeciale cu modul de descarcerare, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, precum și un echipaj de la Serviciul de Ambulanță Județean

— a transmis ISU Cluj.

Cele două victime, un bărbat și o femeie, au fost scoase din autoturisme de echipele de intervenție. Ambele persoane erau conștiente și cooperante, însă au suferit multiple traumatisme și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Cum s-a produs accidentul de pe centura Vâlcele-Apahida

Potrivit primelor informații obținute în urma cercetărilor efectuate de polițiștii clujeni, accidentul ar fi fost provocat de o femeie în vârstă de 38 de ani, care nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum.

Conform informațiilor transmise de Poliția Cluj, femeia circula dinspre Vâlcele spre Apahida și, într-o curbă la dreapta, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Autoturismul său a pătruns pe sensul opus de circulație și s-a ciocnit cu o mașină condusă de un tânăr de 25 de ani, tot din comuna Apahida.

Din primele verificări efectuate, a reieșit că o femeie, de 38 de ani, din comuna Apahida, care se deplasa cu un autoturism dinspre Vâlcele înspre Apahida, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare într-o curbă la dreapta, pătrunzând pe sensul opus de circulație, ulterior intrând în coliziune cu un autoturism, condus de un tânăr de 25 de ani, din comuna Apahida

— au transmis oficialii Poliţiei judeţene Cluj.

Polițiștii au precizat că niciunul dintre cei doi șoferi nu a putut fi testat pentru stabilirea alcoolemiei, din cauza stării de sănătate. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

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