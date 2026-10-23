Accident violent pe centura Vâlcele-Apahida, în Cluj: două persoane au fost rănite

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 oct. 2026, 18:16

Două persoane au fost rănite, vineri după-amiază, într-un accident rutier violent produs pe șoseaua de centură Vâlcele-Apahida, în județul Cluj. Două autoturisme s-au ciocnit frontal, după ce unul dintre șoferi a pierdut controlul asupra direcției de mers și a pătruns pe contrasens. Victimele au rămas inițial încarcerate, ulterior fiind transportate la spital.

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