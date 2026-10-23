O fabrică importantă din Iași, în pericol de închidere după ce a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov

Fabrica Metinvest Tubular Iași, cu o capacitate de producție de 240.000 de tone de țevi pe an, se confruntă cu dificultăți financiare grave. O parte dintre cei aproximativ 200 de angajați au fost trimiși acasă, iar compania analizează mai multe variante pentru viitorul unității.
Fabrica de țevi Metinvest Tubular Iași se află într-o situație financiară dificilă, iar viitorul unității industriale este incert. Compania, care a funcționat anterior sub numele ArcelorMittal Tubular Products, ar putea ajunge la închidere, în condițiile în care o parte dintre cei aproximativ 200 de angajați au fost deja trimiși acasă.
Unitatea a fost cumpărată în decembrie 2025 de Rinat Ahmetov, considerat cel mai bogat om din Ucraina. În prezent, conducerea grupului analizează mai multe posibilități pentru a decide ce se va întâmpla cu fabrica din Iași.
Războiul din Ucraina ar fi afectat aprovizionarea cu materie primă
Dificultățile ar fi început în urmă cu câteva luni, iar una dintre cauzele invocate este războiul din Ucraina, care împiedică aprovizionarea fabricii cu materia primă necesară producției.
Potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Iași, compania ia în calcul mai multe scenarii pentru viitorul unității, de la păstrarea acesteia până la renunțarea definitivă la activitate.
Printre variantele analizate se află conservarea fabricii, vânzarea către un alt antreprenor care să preia activele sau dezafectarea unității. În ultimul scenariu, terenurile, clădirile și utilajele ar urma să fie vândute separat.
Ce se va întâmpla cu cei aproximativ 200 de angajați
Trimiterea unei părți dintre salariați acasă reprezintă unul dintre efectele problemelor cu care se confruntă fabrica. Decizia privind continuarea activității nu a fost încă prezentată ca fiind definitivă, iar conducerea companiei trebuie să stabilească dacă există o soluție pentru salvarea unității industriale.
Fabrica produce țevi structurale sudate, utilizate în domenii precum construcțiile, ingineria, agricultura și infrastructura. Capacitatea sa de producție ajunge la 240.000 de tone pe an.
Metinvest, un grup cu operațiuni în mai multe țări
Grupul Metinvest este unul dintre numele importante ale industriei siderurgice din Europa de Est, având operațiuni în Ucraina, Italia, Marea Britanie și Statele Unite.
La momentul achiziției fabricii din Iași, reprezentanții companiei prezentau investiția drept o oportunitate de a conecta industria siderurgică ucraineană cu cea din Uniunea Europeană și de a susține activitatea în două unități de producție.
„Chiar înainte de războiul din Ucraina, Metinvest a început să construiască o punte între siderurgia ucraineană și cea a UE. Pentru noi, această nouă fabrică este o oportunitate unică de a asigura locuri de muncă pentru două unități simultan: în Iași și în Zaporijjea. Aceasta face parte din contribuția noastră la reconstrucția de după război”, a spus Yuriy Ryzhenkov, CEO al Metinvest Group, conform sursei citate.