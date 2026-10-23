O fabrică importantă din Iași, în pericol de închidere după ce a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov

Publicat 23 oct. 2026, 18:41 Actualizat 23 oct. 2026, 18:42

Fabrica Metinvest Tubular Iași, cu o capacitate de producție de 240.000 de tone de țevi pe an, se confruntă cu dificultăți financiare grave. O parte dintre cei aproximativ 200 de angajați au fost trimiși acasă, iar compania analizează mai multe variante pentru viitorul unității.

Distribuie articolul