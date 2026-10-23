Modificări la trenurile București Nord – Aeroport Otopeni, între 28 și 30 octombrie. Noul program al curselor

Scris de Darius Stănescu Publicat: 23 oct. 2026, 14:16

Trenurile CFR Călători care leagă București Nord de Aeroportul Internațional Henri Coandă vor circula cu modificări în perioada 28–30 octombrie, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară. Șase curse vor fi înlocuite cu trenuri care vor trece prin Chitila, iar durata călătoriilor va crește.

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