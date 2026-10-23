Modificări la trenurile București Nord – Aeroport Otopeni, între 28 și 30 octombrie. Noul program al curselor

Trenurile CFR Călători care leagă București Nord de Aeroportul Internațional Henri Coandă vor circula cu modificări în perioada 28–30 octombrie, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară. Șase curse vor fi înlocuite cu trenuri care vor trece prin Chitila, iar durata călătoriilor va crește.
Potrivit anunțului transmis vineri de CFR Călători, schimbările sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor efectuate de CFR SA, în intervalul orar 9:00–14:00. Trenurile înlocuitoare vor pleca la aceleași ore ca serviciile anulate, însă vor ajunge mai târziu la destinație.
Ce trenuri se modifică de la Aeroportul Otopeni spre București Nord
Pe sensul Aeroport Henri Coandă – București Nord, trei curse vor fi înlocuite cu trenuri care vor urma traseul Aeroport Henri Coandă – Parc Mogoșoaia – Chitila – București Nord:
Trenul R-M 7922, cu plecare de la aeroport la 10:32 și sosire în București Nord la 10:57, va fi anulat. În locul său va circula R-M 13122, care va pleca tot la 10:32, dar va ajunge la 11:16.
Trenul R-M 7924, programat să plece la 11:52 și să ajungă la 12:17, va fi înlocuit cu R-M 13124. Plecarea rămâne la 11:52, iar sosirea în Gara de Nord va fi la 12:43.
Trenul R-M 7926, cu plecare la 13:12 și sosire la 13:37, va fi înlocuit cu R-M 13126. Acesta va pleca la 13:12 și va ajunge în București Nord la 14:11.
Prin urmare, călătoriile de la aeroport către Gara de Nord vor dura cu 19 până la 34 de minute mai mult față de programul inițial.
Noul program al trenurilor București Nord – Aeroport Henri Coandă
În direcția aeroportului, alte trei trenuri vor fi înlocuite. Acestea vor circula pe ruta București Nord – Chitila – Parc Mogoșoaia – Aeroport Henri Coandă:
Trenul R-M 7921, cu plecare din București Nord la 11:10 și sosire la aeroport la 11:31, va fi anulat. În locul lui va circula R-M 13121, care va pleca la aceeași oră și va ajunge la 11:38.
Trenul R-M 7923, programat să plece la 12:30 și să ajungă la 12:51, va fi înlocuit cu R-M 13123. Noua cursă va pleca la 12:30 și va sosi la aeroport la 12:58.
Trenul R-M 7925, cu plecare la 13:50 și sosire la 14:11, va fi înlocuit cu R-M 13125. Ora de plecare rămâne 13:50, iar sosirea la Aeroportul Henri Coandă este programată la 14:18.
Pentru cele trei curse din București Nord spre aeroport, durata călătoriei va crește cu șapte minute, de la 21 la 28 de minute.
Plecările rămân la aceleași ore
Modificările vizează numerele trenurilor, traseele și orele de sosire, fără schimbarea orelor de plecare. Deși lucrările sunt anunțate în intervalul 9:00–14:00, ultimele curse înlocuitoare vor ajunge la destinație după ora 14:00: la 14:11 în București Nord, respectiv la 14:18 la aeroport.