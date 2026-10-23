De ce miroase agricultura: ce legătură are mirosul unui câmp fertilizat, simțit uneori la kilometri distanță, cu hrana de calitate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 oct. 2026, 15:22

Sunt mirosuri pe care le identificăm înainte să vedem sursa: pământul ud după ploaie, iarba proaspăt cosită, fumul de lemn și, în anumite perioade ale anului, acel miros organic, mai „greu”, pe care îl recunoaștem imediat drept „miros de țară”. Poate apărea pentru câteva ore sau zile după fertilizarea organică a terenurilor agricole și, uneori, chiar la o oarecare distanță de un câmp proaspăt fertilizat. Merită însă făcută de la început o distincție importantă: mirosul specific fertilizării organice nu trebuie pus automat în aceeași categorie cu orice miros pestilențial persistent. Gunoiul de grajd de la bovine, dejecțiile de porcine și gunoiul de pasăre cu așternut au profiluri olfactive diferite, determinate de amoniac și de numeroși compuși organici volatili rezultați din descompunerea materiei organice. Mirosul asociat aplicării lor pe teren apare într-un context agricol identificabil și se modifică pe măsură ce materialul se usucă, este încorporat în sol și condițiile atmosferice se schimbă.

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