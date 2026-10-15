Leonardo DiCaprio, fără tricou pe plajă. Fotografiile care au stârnit un val de comentarii

Leonardo DiCaprio a ajuns din nou în centrul atenției după ce a fost fotografiat fără tricou, în timpul unei zile petrecute pe plajă în Hawaii. Imaginile cu actorul în vârstă de 51 de ani au devenit rapid subiect de glume pe rețelele sociale, legate de aspectul său fizic deloc de invidiat. În timp ce unii au ironizat "burtica" starului de la Hollywood, alții i-au criticat pe cei care au făcut astfel de comentarii.
Leonardo DiCaprio, surprins pe plajă alături de iubita sa
Actorul din „Titanic” a fost fotografiat în timp ce se bucura de soare și de o baie în Oceanul Pacific, pe o insulă din Hawaii. Alături de el s-a aflat iubita sa, modelul italian Vittoria Ceretti, în vârstă de 28 de ani.
Cei doi au fost însoțiți de mai multe nume cunoscute de la Hollywood, printre care Tobey Maguire, Courteney Cox și Kate Hudson. Fotografiile din timpul escapadei au fost publicate de presa internațională și au atras atenția mai ales prin apariția relaxată a lui DiCaprio, departe de costumele elegante de la evenimentele mondene.
Comentariile internauților: „Transformarea în Jack Nicholson e aproape completă”
După apariția imaginilor, rețelele sociale s-au umplut de comentarii despre felul în care arată actorul. Unii utilizatori au făcut comparații cu alte vedete de la Hollywood, în timp ce alții au ironizat ceea ce presa a numit un „dad bod”, expresie folosită pentru a descrie o siluetă obișnuită, fără musculatura bine definită promovată adesea în industria divertismentului.
Printre comentarii s-au numărat: „Transformarea lui în Jack Nicholson e aproape completă”, „În sfârșit am și eu corp ca al lui Leonardo DiCaprio” și „E și el om. Încă arată bine chiar și cu «burta de bere»”.
Au existat și reacții care au luat în derâdere aspectul fizic al actorului, însă fotografiile nu indică faptul că DiCaprio ar fi fost preocupat de atenția fotografilor. Starul a părut să se bucure de timpul petrecut la ocean alături de prieteni, potrivit Film Now.
Fanii îl apără pe actor: „Are 51 de ani, nu 31”
Nu toți cei care au comentat fotografiile au participat la glumele despre silueta lui DiCaprio. O parte dintre internauți au criticat tendința de a transforma aspectul fizic al unei persoane într-un motiv de batjocură și au amintit că actorul are 51 de ani.
„Are 51, nu 31” a fost mesajul folosit de unii fani pentru a răspunde criticilor, potrivit publicației Fashion Times.
Leonardo DiCaprio și Vittoria Ceretti, în atenția publicului
Relația dintre DiCaprio și Vittoria Ceretti a atras în repetate rânduri atenția presei mondene, inclusiv din cauza diferenței de vârstă de 23 de ani dintre cei doi. Apariția lor în Hawaii a readus cuplul în centrul discuțiilor online, de această dată în contextul fotografiilor de pe plajă.