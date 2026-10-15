Leonardo DiCaprio, fără tricou pe plajă. Fotografiile care au stârnit un val de comentarii

Publicat 15 oct. 2026, 13:24 Actualizat 15 oct. 2026, 14:08

Leonardo DiCaprio a ajuns din nou în centrul atenției după ce a fost fotografiat fără tricou, în timpul unei zile petrecute pe plajă în Hawaii. Imaginile cu actorul în vârstă de 51 de ani au devenit rapid subiect de glume pe rețelele sociale, legate de aspectul său fizic deloc de invidiat. În timp ce unii au ironizat "burtica" starului de la Hollywood, alții i-au criticat pe cei care au făcut astfel de comentarii.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre leonardo dicaprioactor hollywood