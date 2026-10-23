Cui îi este permis să manevreze platforma de ridicare (nacela)? Dar rampa mobilă pentru încărcarea/descărcarea mărfurilor?
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În depozit, hală industrială, pe șantier sau centru logistic, utilizarea echipamentelor de ridicare și manipulare este o activitate rutinieră - nacelă permite efectuarea lucrărilor la înălțime, în timp ce rampa mobilă de acces permite deplasarea mărfurilor între sol, un depozit și platforma camionului.
Ambele echipamente contribuie la desfășurarea eficientă a activităților, dar folosirea acestora vine cu riscuri importante: o manevră greșită, o suprafață instabilă sau necunoașterea instrucțiunilor de exploatare pot cauza accidente de muncă grave, deteriorarea mărfurilor și oprirea activității.
Cine are dreptul să folosească aceste echipamente? Orice lucrător poate să manevreze nacela dacă a primit câteva explicații de la vreun coleg? Este obligatorie autorizația ISCIR? Poate un magazioner să poziționeze și să regleze rampa mobilă de încărcare sau este necesar un operator specializat?
Din capul locului trebuie subliniat următorul aspect: în România, nacela și rampa mobilă pentru mărfuri nu sunt supuse acelorași cerințe de autorizare. Potrivit prescripției tehnice ISCIR PT R1-2010, platformele autoridicătoare sunt deservite de personal instruit, denumit manevrant.
În cazul unei rampe mobile care servește drept cale de acces pentru încărcare și descărcare, cerințele pornesc de la instruirea profesională, regulile de securitate și sănătate în muncă și instrucțiunile producătorului. Dacă rampa include un sistem destinat ridicării efective a mărfurilor, încadrarea juridică trebuie analizată separat.
Cui îi este permis să manevreze platformă de ridicare de tip nacelă?
Conform articolului 41 din prescripția tehnică ISCIR PT R1-2010, personalul instruit pentru deservirea platformelor autoridicătoare este denumit ”manevrant”, deci nu orice angajat are dreptul să utilizeze comenzile nacelei doar pentru că este prezent la locul de muncă sau are experiență generală în folosirea utilajelor (trebuie să existe o pregătire corespunzătoare activității, verificarea competențelor și desemnarea persoanei pentru efectuarea operațiunilor respective).
Este obligatorie autorizația ISCIR pentru nacelist? Pentru a deservi o platforma de ridicare care intră sub incidența PT R1-2010, reglementarea prevede un manevrant instruit, nu o autorizație individuală ISCIR identică celei eliberate unui stivuitorist sau macaragiu. Pregătirea manevrantului și verificarea periodică a cunoștințelor sunt reglementate de prescripția tehnică PT CR 8-2009. În schimb, nacela propriu-zisă este supusă cerințelor de autorizare a funcționării și verificare tehnică prevăzute pentru categoria în care se încadrează.
Ce pregătire trebuie să aibă persoana care manevrează nacela?
Dacă urmează să lucrezi cu o nacelă ai nevoie de pregătire specifică pentru tipul de echipament pe care îl vei folosi; trebuie să includă atât cunoștințe teoretice, cât și exerciții practice, astfel încât să înțelegi modul de funcționare a comenzilor, limitele de utilizare, stabilizarea utilajului și procedurile de intervenție în situații de urgență.
Potrivit articolelor 65-74 din prescripția tehnică PT CR 8-2009, manevranții trebuie să participe la instruirea anuală organizată de operatorul RSVTI al deținătorului sau utilizatorului echipamentului. Instruirea se finalizează printr-un examen de verificare a cunoștințelor și deprinderilor practice, iar persoanelor declarate admise li se eliberează o adeverință valabilă un an, pentru echipamentele pentru care au fost instruite. De asemenea, este necesară fișa de aptitudini de medicina muncii corespunzătoare activității.
Ce responsabilități are manevrantul nacelei?
Responsabilitatea celui care manevrează nacela începe înainte ca platforma să fie ridicată - verificarea stării tehnice, amplasarea pe teren corespunzător, respectarea sarcinii nominale, controlul componentelor de securitate și oprirea funcționării atunci când apar defecțiuni. Manevrantul trebuie să respecte instrucțiunile producătorului și să consemneze deficiențele identificate în registrul de supraveghere.
La fel de importantă este utilizarea echipamentului individual de protecție, în funcție de evaluarea riscurilor și de instrucțiunile pentru tipul de nacelă. În cazul echipamentelor care necesită un sistem individual de protecție împotriva căderii, acesta trebuie utilizat corect, cu ancorare în punctele prevăzute de producător.
Cine are voie să manevreze rampă mobilă pentru încărcarea și descărcarea mărfurilor?
Rampa de acces mobila pentru încărcarea și descărcarea mărfurilor are un rol diferit față de nacelă - aceasta asigură suprafața de trecere între două niveluri, permițând deplasarea unui stivuitor, transpalet sau a altui echipament de manipulare a mărfurilor. Unele rampe pot fi deplasate cu ajutorul unui stivuitor, iar altele sunt prevăzute cu sisteme hidraulice sau mecanice pentru reglarea înălțimii.
În cazul unei rampe mobile obișnuite, care funcționează exclusiv drept cale de acces, manevrarea și poziționarea acesteia pot fi realizate de un lucrător instruit corespunzător și desemnat de angajator pentru această activitate. Nu este necesară doar pentru reglarea manuală a unei asemenea rampe de o autorizație individuală ISCIR de stivuitorist sau de manevrant al unei platforme autoridicătoare.
Acest lucru nu înseamnă însă că orice persoană din depozit poate poziționa sau regla rampa fără pregătire. Potrivit articolului 6 din HG nr. 1146/2006, atunci când utilizarea unui echipament prezintă riscuri specifice, angajatorul trebuie să limiteze folosirea lui la lucrătorii însărcinați cu această atribuție. Articolul 10 impune instruirea adecvată a acestora, inclusiv cu privire la riscurile utilizării echipamentului..
Este necesară autorizația ISCIR pentru rampa mobilă hidraulică?
Existența unui sistem hidraulic nu înseamnă automat că rampa trebuie autorizată ISCIR. Ceea ce contează este funcția tehnică a echipamentului, nu doar modul în care acesta este acționat.
De exemplu, o rampă mobilă cu reglare hidraulică poate avea un mecanism care modifică înălțimea rampei atunci când aceasta nu este încărcată, pentru a o adapta la nivelul camionului. După poziționare și stabilizare, rampa servește drept cale de acces, iar mărfurile sunt deplasate pe suprafața ei. În această configurație, rampa nu funcționează ca un elevator care ridică efectiv sarcina.
Situația se schimbă dacă echipamentul pe care îl numești ”rampă mobilă” este o platformă care ridică și coboară marfa pe verticală. În acest caz, poate intra în categoria mașinilor de ridicat reglementate de PT R1-2010 sau sub alte prevederi tehnice, în funcție de construcția și destinația sa.
Cine are voie să conducă stivuitorul pe rampă mobilă de încărcare?
Dacă un stivuitor autopropulsat este folosit pentru încărcarea sau descărcarea mărfurilor prin intermediul rampei, acesta trebuie deservit de un stivuitorist autorizat conform reglementărilor ISCIR aplicabile. Articolul 40 din PT R1-2010 identifică personalul autorizat pentru stivuitoare drept ”stivuitorist”.
Într-un depozit sunt trei angajați: un magazioner care organizează recepția mărfurilor, un manipulant instruit pentru poziționarea rampei și un stivuitorist autorizat. Manipulantul poate amplasa și regla rampa conform instrucțiunilor, dar nu poate prelua automat conducerea stivuitorului. Pentru această activitate are nevoie de autorizarea și pregătirea cerute pentru utilajul respectiv.
Această diferență trebuie respectată și atunci când rampa este mutată cu ajutorul unui stivuitor. Dacă deplasarea rampei presupune utilizarea unui asemenea utilaj, persoana care îl conduce trebuie să îndeplinească cerințele pentru stivuitorist, iar operațiunea trebuie efectuată cu dispozitivele și prin metoda prevăzute de producătorul rampei.
Conducerea pe o suprafață înclinată presupune cunoașterea particularităților utilajului - operatorul trebuie să respecte limitele de pantă, modul de orientare a sarcinii și regulile de deplasare stabilite de producător. Nu este permisă improvizarea unor metode de lucru doar pentru că încărcarea unui camion trebuie finalizată rapid.
Condiții de siguranță ce trebuie respectate la utilizarea rampei mobile
În primul rând, suprafața pe care așezi rampa trebuie să fie suficient de rezistentă și stabilă pentru a susține echipamentul în condițiile de utilizare prevăzute. Dacă rampa dispune de picioare de sprijin, sisteme de blocare, lanțuri ori alte dispozitive de fixare, acestea trebuie utilizate potrivit documentației tehnice.
De asemenea, verifici capacitatea de încărcare admisă (nu iei în calcul doar greutatea mărfii, ci și masa stivuitorului, accesoriile montate și celelalte solicitări relevante prevăzute de producător). O rampă declarată potrivită pentru o anumită sarcină nu poate fi utilizată în orice configurație, indiferent de distribuția greutății sau de condițiile de exploatare.
O atenție specială trebuie acordată imobilizării camionului - deplasarea accidentală a vehiculului în timpul încărcării poate cauza apariția unui spațiu între rampă și camion, cu risc de cădere a persoanelor sau utilajelor. Sunt recomandate măsuri de imobilizare adecvate, precum frânele de parcare, sistemele de reținere a vehiculelor și, unde este necesar, cale de blocare a roților.
Ce documente trebuie să existe pentru folosirea legală a nacelei și a rampei mobile?
Pentru o nacelă aflată sub incidența reglementărilor ISCIR, trebuie urmărite documentația tehnică a echipamentului, autorizarea funcționării, verificările tehnice, registrul de supraveghere și documentele care atestă pregătirea manevrantului. Operatorul RSVTI are un rol important în supravegherea respectării cerințelor tehnice și în instruirea personalului, potrivit atribuțiilor stabilite prin reglementările aplicabile.
În cazul unei rampe mobile obișnuite de acces, documentația relevantă include instrucțiunile producătorului, documentele de conformitate aplicabile, evaluarea riscurilor, instrucțiunile proprii SSM, dovezile instruirii lucrătorilor și evidențele verificărilor sau intervențiilor efectuate, potrivit cerințelor aplicabile echipamentului.
Legea nr. 319/2006, la articolul 20, impune instruirea lucrătorilor la angajare, la schimbarea locului de muncă, la introducerea unui echipament nou și ori de câte ori este necesar în raport cu riscurile existente. În plus, instruirea trebuie actualizată periodic și adaptată modificărilor apărute.
Este util ca angajatorul să stabilească prin proceduri interne cine poate poziționa rampa, cine verifică dispozitivele de fixare, cine autorizează începerea încărcării și cine poate opri operațiunea atunci când apar condiții periculoase.
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