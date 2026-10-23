Cui îi este permis să manevreze platforma de ridicare (nacela)? Dar rampa mobilă pentru încărcarea/descărcarea mărfurilor?

Scris de Catalina Anghel Publicat: 23 oct. 2026, 12:22

În depozit, hală industrială, pe șantier sau centru logistic, utilizarea echipamentelor de ridicare și manipulare este o activitate rutinieră - nacelă permite efectuarea lucrărilor la înălțime, în timp ce rampa mobilă de acces permite deplasarea mărfurilor între sol, un depozit și platforma camionului.

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