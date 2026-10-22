Primăria Capitalei dezminte informațiile despre macaraua de la blocul explodat din Rahova: „Nu a avut loc niciun accident”

Momente tensionate pe șantierul blocului din cartierul Rahova, grav avariat de explozia din octombrie 2025. Una dintre macaralele folosite în timpul lucrărilor de demolare s-a înclinat și a ajuns să se sprijine de imobilul deja afectat de deflagrație. Incidentul s-a produs în timpul operațiunilor de demolare controlată și de punere în siguranță a construcției din Sectorul 5 al Capitalei.
Macara înclinată la blocul din Rahova, afectat de explozia devastatoare
Un incident a avut loc pe șantierul de pe strada Vicina, unde sunt desfășurate lucrări pentru îndepărtarea porțiunilor grav avariate ale blocului în care s-a produs explozia din 17 octombrie 2025.
Potrivit informațiilor prezentate de Gândul, macaraua care susține plasa de protecție împotriva prafului s-a înclinat, ajungând să se sprijine de structura imobilului. Situația este cu atât mai delicată cu cât blocul prezintă deteriorări structurale importante în urma deflagrației care a provocat moartea a patru persoane și rănirea altor 20.
Incidentul s-a produs în timp ce muncitorii desfășoară operațiuni complexe pentru demolarea controlată a unei părți din clădire. Starea construcției impune măsuri speciale de siguranță, iar intervențiile sunt realizate etapizat, cu ajutorul unor echipamente destinate lucrărilor dificile.
Demolarea controlată a început la aproape un an de la tragedie
La începutul lunii octombrie 2026, Primăria Capitalei a anunțat demararea lucrărilor de demolare controlată a etajelor 5, 6, 7 și 8, cele mai afectate de explozie.
Operațiunea este una deosebit de dificilă, din cauza gradului ridicat de degradare a structurii și a pericolului pe care îl reprezintă intervențiile asupra unui imobil instabil. Municipalitatea a prezentat proiectul drept o premieră la nivel național, având în vedere complexitatea tehnică a lucrărilor.
Pentru îndepărtarea treptată a elementelor avariate, echipele folosesc utilaje speciale, inclusiv o foarfecă hidraulică, cu ajutorul căreia fragmente din construcție sunt desprinse controlat.
Accesul în zona în care s-a produs explozia, precum și pe casa scării, a fost considerat extrem de periculos. Din acest motiv, intervenția trebuie realizată cu precauție, astfel încât să fie limitate riscurile pentru muncitori și pentru clădirile din apropiere.
Înainte de începerea demolării, specialiștii au verificat 270 de apartamente din cinci scări învecinate, pentru a identifica eventuale fisuri, deformări sau alte semne de afectare a construcțiilor. Rezultatele verificărilor au fost incluse într-un raport de monitorizare care depășește 500 de pagini.
Patru persoane au murit în explozia din 17 octombrie 2025
Deflagrația a distrus mai multe apartamente, în special la nivelurile superioare, și a provocat avarii grave structurii de rezistență. Patru persoane și-au pierdut viața, iar alte 20 au fost rănite.
În primele etape ale investigației, anchetatorii au luat în calcul posibilitatea acumulării de gaze naturale, în contextul unor fisuri identificate la conducta subterană de alimentare. Ulterior, surse apropiate anchetei au indicat și ipoteza unui scurtcircuit produs în apropierea conductei de gaze.
După tragedie, Inspectoratul de Stat în Construcții a constatat că imobilul prezenta deteriorări structurale majore și un risc de prăbușire. Consolidarea clădirii ar implica intervenții costisitoare și riscuri tehnice importante, ceea ce a făcut necesară analizarea mai multor soluții pentru viitorul construcției.
Demolarea blocului a readus în prim-plan drama familiilor care și-au pierdut locuințele în urma exploziei. Pentru mulți dintre foștii locatari, recuperarea obiectelor personale a devenit o încercare dificilă, desfășurată în condiții complicate.
Ce se va întâmpla cu blocul din Rahova
Viitorul imobilului depinde de evaluările tehnice și de concluziile specialiștilor privind siguranța structurii. În august 2026, primarul general Ciprian Ciucu declara că unul dintre obiectivele administrației este reconstruirea blocului.
O hotărâre definitivă privind demolarea integrală sau posibilitatea consolidării urmează să fie fundamentată pe evaluarea stării clădirii și pe măsurile necesare pentru eliminarea riscurilor.
Până atunci, lucrările de demolare controlată și de punere în siguranță continuă, în condițiile în care structura imobilului rămâne grav afectată.