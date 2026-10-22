Primăria Capitalei dezminte informațiile despre macaraua de la blocul explodat din Rahova: „Nu a avut loc niciun accident”

Publicat 22 oct. 2026, 16:55 Actualizat 22 oct. 2026, 17:21

Momente tensionate pe șantierul blocului din cartierul Rahova, grav avariat de explozia din octombrie 2025. Una dintre macaralele folosite în timpul lucrărilor de demolare s-a înclinat și a ajuns să se sprijine de imobilul deja afectat de deflagrație. Incidentul s-a produs în timpul operațiunilor de demolare controlată și de punere în siguranță a construcției din Sectorul 5 al Capitalei.

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