Jaful care a lăsat un retailer fără 74 de telefoane! Angajata ar fi modificat datele din sistem și a vândut dispozitivele la amanet, în Giurgiu

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 oct. 2026, 17:16

O angajată a unei companii care comercializează telefoane mobile a fost arestată preventiv, fiind suspectată că ar fi sustras 74 de dispozitive din gestiunea firmei și le-ar fi vândut cu ajutorul unor complici. Femeia ar fi modificat datele din sistemul informatic pentru a ascunde lipsa telefoanelor, iar aparatele ar fi ajuns ulterior la două case de amanet. În același dosar, un bărbat a fost plasat în arest la domiciliu, iar un altul se află sub control judiciar.

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