Jaful care a lăsat un retailer fără 74 de telefoane! Angajata ar fi modificat datele din sistem și a vândut dispozitivele la amanet, în Giurgiu

O angajată a unei companii care comercializează telefoane mobile a fost arestată preventiv, fiind suspectată că ar fi sustras 74 de dispozitive din gestiunea firmei și le-ar fi vândut cu ajutorul unor complici. Femeia ar fi modificat datele din sistemul informatic pentru a ascunde lipsa telefoanelor, iar aparatele ar fi ajuns ulterior la două case de amanet. În același dosar, un bărbat a fost plasat în arest la domiciliu, iar un altul se află sub control judiciar.
Cum ar fi fost furate cele 74 de telefoane mobile
O anchetă privind furtul mai multor telefoane mobile din patrimoniul unui retailer a fost deschisă de polițiștii din Giurgiu. Principala suspectă este o femeie care lucra pentru compania respectivă și care ar fi profitat de accesul la sistemul informatic de gestiune pentru a scoate dispozitivele din evidențele societății.
Potrivit informațiilor transmise joi de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, presupusele fapte s-ar fi desfășurat în perioada august-octombrie 2026.
„Din probatoriul administrat, a reieşit faptul că, în perioada august-octombrie 2026, un angajat al unui retailer de telefoane mobile, prin intervenţii asupra sistemului informatic de gestiune a datelor, ar fi sustras din patrimoniul societăţii, prin acte materiale repetate, un număr de 74 de telefoane mobile”, au transmis autoritățile.
Anchetatorii suspectează că femeia ar fi intervenit în evidențele informatice pentru a ascunde lipsa produselor și pentru a facilita scoaterea acestora din gestiune, arată news.ro. Ulterior, telefoanele ar fi fost valorificate cu sprijinul altor persoane, prin intermediul a două case de amanet.
Cercetările sunt desfășurate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Giurgiu, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.
Șase percheziții în București, Ilfov și Dâmbovița
Miercuri, 21 octombrie 2026, polițiștii au efectuat șase percheziții domiciliare în județele Dâmbovița și Ilfov, precum și în municipiul București.
Descinderile au vizat atât locuințele persoanelor bănuite de implicare în activitatea infracțională, cât și două case de amanet prin intermediul cărora telefoanele ar fi fost puse în circuitul comercial.
Acțiunea a urmărit strângerea de probe și documentarea modului în care ar fi fost sustrase dispozitivele, precum și identificarea persoanelor care ar fi contribuit la valorificarea acestora.
În urma activităților desfășurate, doi bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 28 și 52 de ani, din județul Dâmbovița, au fost reținuți pentru 24 de ore.
Dosarul vizează suspiciuni privind săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și acces ilegal la un sistem informatic.
Angajata a fost arestată preventiv. Ce măsuri au fost luate împotriva complicilor
Joi, 22 octombrie 2026, instanța a dispus arestarea preventivă a femeii suspectate că ar fi sustras cele 74 de telefoane mobile.
În ceea ce îi privește pe ceilalți doi suspecți, judecătorii au stabilit măsuri preventive diferite: unul dintre bărbați a fost plasat în arest la domiciliu, în timp ce celălalt va fi cercetat sub control judiciar.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele, a rolului fiecărei persoane implicate și a prejudiciului produs companiei.