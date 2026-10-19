Doi polițiști din Verona, condamnați la închisoare după ce au torturat și umilit un român. Alți 12 agenți sunt vizați de anchetă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 oct. 2026, 23:51

Doi foști polițiști din Verona, Italia, au fost condamnați în primă instanță la pedepse cu închisoarea pentru torturarea unor persoane aflate în custodia autorităților, printre victime numărându-se și un cetățean român fără adăpost. Abuzurile ar fi fost comise în interiorul unei secții de poliție, unde mai multe persoane reținute ar fi fost bătute, atacate cu spray iritant și supuse unor tratamente umilitoare. Cazul este departe de a fi încheiat: alți 12 angajați ai Poliției de Stat sunt vizați de o ramură separată a anchetei.

Distribuie articolul