Doi polițiști din Verona, condamnați la închisoare după ce au torturat și umilit un român. Alți 12 agenți sunt vizați de anchetă

Doi foști polițiști din Verona, Italia, au fost condamnați în primă instanță la pedepse cu închisoarea pentru torturarea unor persoane aflate în custodia autorităților, printre victime numărându-se și un cetățean român fără adăpost. Abuzurile ar fi fost comise în interiorul unei secții de poliție, unde mai multe persoane reținute ar fi fost bătute, atacate cu spray iritant și supuse unor tratamente umilitoare. Cazul este departe de a fi încheiat: alți 12 angajați ai Poliției de Stat sunt vizați de o ramură separată a anchetei.
Ce pedepse au primit polițiștii acuzați de tortură
Sentința a fost pronunțată marți, 13 octombrie, și reprezintă prima decizie judecătorească în dosarul privind presupusele abuzuri comise de agenți ai poliției din Verona împotriva unor cetățeni străini și persoane fără adăpost.
Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, fostul polițist Alessandro Migliore a fost condamnat la șase ani și șase luni de închisoare. Colegul său, Loris Colpini, a primit o pedeapsă de patru ani și trei luni de detenție. În perioada în care s-au produs faptele, ambii lucrau în cadrul Brigăzii Mobile.
Completul de judecată, prezidat de magistratul Raffaele Ferraro, i-a găsit vinovați de torturarea a doi bărbați, Nicolae Daju și Mattia Tacchi.
Pe lângă pedepsele privative de libertate, instanța a stabilit că fiecare dintre cele două victime trebuie să primească despăgubiri în valoare de 15.000 de euro. De asemenea, celor doi foști agenți li s-a interzis să mai ocupe funcții publice.
Hotărârea nu este definitivă. Avocații inculpaților au contestat decizia și au anunțat că vor continua demersurile în instanță.
Un român fără adăpost, bătut în timp ce se afla la pământ
Printre victimele identificate în anchetă se numără Nicolae Daju, un cetățean român care avea 56 de ani la momentul incidentului și se afla într-o situație vulnerabilă, fiind fără adăpost.
Potrivit probelor prezentate în dosar, bărbatul ar fi fost lovit în timp ce era întins pe podeaua camerei de reținere. Agresiunea ar fi inclus lovituri și folosirea sprayului cu piper, iar la incident ar fi participat atât Alessandro Migliore, cât și Loris Colpini.
Anchetatorii au documentat și alte episoade de violență petrecute în aceeași secție de poliție. Într-unul dintre cazurile reținute în sarcina lui Migliore, un deținut ar fi fost lovit atât de puternic încât și-ar fi pierdut cunoștința.
Investigația a scos la iveală și comportamente degradante la adresa persoanelor reținute. Printre acestea s-ar fi numărat obligarea unui deținut să curețe urina de pe podea.
Faptele ar fi avut loc în perioada iulie 2022 - martie 2023, într-o cameră de reținere din sediul poliției, cunoscută informal sub denumirea de „acvariul”.
Cum au fost descoperite abuzurile din secția de poliție
Ancheta a fost declanșată după mai multe luni de investigații, iar în iunie 2023, cinci polițiști au fost arestați de colegii lor din cadrul Brigăzii Mobile.
Pentru documentarea presupuselor abuzuri, anchetatorii au folosit imagini înregistrate de camerele de supraveghere din sediul poliției, interceptări telefonice și înregistrări ambientale. Aceste probe ar fi contribuit la reconstruirea incidentelor și la stabilirea implicării agenților.
Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, în cadrul unor discuții cu partenera sa, unul dintre polițiști ar fi povestit despre agresiunile asupra persoanelor reținute și despre situațiile în care acestea își pierdeau cunoștința.
Gravitatea acuzațiilor a fost evidențiată încă din primele etape ale procedurilor judiciare. Ancheta a vizat comportamentul unor reprezentanți ai statului care aveau obligația legală de a proteja persoanele aflate în custodia lor, nu de a le supune unor acte de violență.
Unul dintre polițiști a demisionat înainte de sentință
Înainte de pronunțarea hotărârii, Alessandro Migliore părăsise deja structurile Poliției de Stat. Cu toate acestea, el a fost judecat pentru faptele care i-au fost imputate.
Procurorii solicitaseră o pedeapsă de șase ani și șapte luni de închisoare pentru Migliore și de trei ani și zece luni pentru Colpini. Instanța a stabilit o pedeapsă ușor mai mică în cazul primului inculpat, dar mai mare în cazul celui de-al doilea.
Într-un dosar separat, Loris Colpini a fost achitat de acuzația de vătămare corporală agravată de discriminare rasială, într-un incident care îl viza pe Adil Tantaoui.
Apărarea celor doi foști agenți a contestat verdictul, astfel că dosarul va putea ajunge în fața instanțelor superioare.
Alți 12 angajați ai poliției din Verona, vizați de anchetă
Condamnarea celor doi foști polițiști reprezintă doar o parte a unui dosar mai amplu privind presupusele abuzuri comise în cadrul structurilor de poliție din Verona.
Potrivit publicației italiene citate, o a doua ramură a anchetei îi vizează pe alți 12 angajați ai Poliției de Stat, trimiși în judecată pentru diferite infracțiuni. Patru dintre aceștia sunt acuzați direct de tortură.
Procesul în care urmează să fie judecați este programat să înceapă în februarie 2027.
Sentința pronunțată în cazul lui Alessandro Migliore și Loris Colpini rămâne însă una în primă instanță, iar acuzațiile care îi vizează pe ceilalți angajați ai poliției trebuie analizate separat, în cadrul proceselor aflate pe rol.