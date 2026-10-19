Fiul unui șef din Poliția Locală Sector 6, reținut de DIICOT! La doar 16 ani, ar fi vândut droguri elevilor: ce au găsit procurorii la locuința adolescentului

Fiul unui director adjunct al Poliției Locale Sector 6 a ajuns în vizorul procurorilor DIICOT, fiind suspectat că vindea droguri altor minori și tineri, inclusiv elevilor. Adolescentul, în vârstă de doar 16 ani, ar fi comercializat canabis și comprimate ecstasy, iar o parte dintre tranzacții ar fi avut loc chiar la el acasă, atunci când părinții lipseau. În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit 38 de pastile ecstasy, o cantitate de canabis pregătită pentru vânzare și un cântar de precizie.
Fiul unui șef din Poliția Locală Sector 6 ar fi vândut droguri chiar de acasă
Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, adolescentul este fiul unui director adjunct al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6. Legătura de familie nu a fost menționată însă în comunicatul oficial transmis de DIICOT pe 16 octombrie. Din cercetările procurorilor reiese că băiatul ar fi început să vândă droguri cel puțin din luna septembrie 2026, iar printre clienții săi s-ar fi numărat inclusiv elevi de vârsta lui.
Adolescentul ar fi folosit o aplicație online pentru a-și promova ofertele, dar ar fi găsit cumpărători și prin recomandările altor consumatori, de regulă colegi de școală. Potrivit anchetatorilor, traficul de droguri în rândul elevilor este și în acest caz în centrul cercetărilor, minorul fiind suspectat că vindea canabis și ecstasy unor tineri cu posibilități financiare ridicate. Cele mai multe tranzacții ar fi avut loc la domiciliul său, în momentele în care era singur acasă.
Doi cumpărători, prinși în flagrant. Ce au descoperit procurorii la percheziții
Ancheta a dus la organizarea unui flagrant pe 15 octombrie, când două dintre persoanele cercetate au fost depistate imediat după ce ar fi cumpărat canabis și comprimate ecstasy de la adolescent. Ulterior, polițiștii și procurorii au percheziționat locuința acestuia, unde au găsit alte 38 de comprimate ecstasy, canabis pregătit pentru comercializare și un cântar de precizie. Pe parcursul cercetărilor au fost ridicate și doze de droguri despre care anchetatorii susțin că fuseseră vândute de minor.
Dosarul vizează și alte opt persoane, minori și tineri, printre care se află colegi ai adolescentului și un student. Aceștia sunt cercetați pentru deținere fără drept de droguri de risc sau de mare risc pentru consum propriu. Potrivit anchetatorilor, băiatul de 16 ani ar fi fost singurul furnizor de droguri pentru o parte dintre persoanele implicate în dosar.
Adolescentul de 16 ani, reținut de DIICOT. Procurorii au cerut arestarea preventivă
Pe 16 octombrie, procurorii DIICOT - Structura Centrală au dispus reținerea adolescentului pentru trafic de droguri de risc și de mare risc în formă continuată. Ulterior, Tribunalul București a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cercetările au fost desfășurate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, cu sprijinul jandarmilor.
În ceea ce privește legătura cu oficialul Poliției Locale Sector 6, informațiile apărute până acum nu indică vreo implicare a părintelui în presupusele tranzacții. Procurorii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care ar fi fost vândute drogurile și rolul fiecărei persoane implicate.