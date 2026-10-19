Fiul unui șef din Poliția Locală Sector 6, reținut de DIICOT! La doar 16 ani, ar fi vândut droguri elevilor: ce au găsit procurorii la locuința adolescentului

Publicat 19 oct. 2026, 12:42 Sursă Realitatea PLUS

Fiul unui director adjunct al Poliției Locale Sector 6 a ajuns în vizorul procurorilor DIICOT, fiind suspectat că vindea droguri altor minori și tineri, inclusiv elevilor. Adolescentul, în vârstă de doar 16 ani, ar fi comercializat canabis și comprimate ecstasy, iar o parte dintre tranzacții ar fi avut loc chiar la el acasă, atunci când părinții lipseau. În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit 38 de pastile ecstasy, o cantitate de canabis pregătită pentru vânzare și un cântar de precizie.

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