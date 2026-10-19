Polițist lovit cu pumnul în cap, în Vâlcea! Un adolescent de 17 ani este cercetat - VIDEO

Un adolescent de doar 17 ani este cercetat după ce ar fi lovit cu pumnul în cap un polițist chemat să aplaneze un scandal de familie, în județul Vâlcea. Totul a pornit de la o ceartă între două femei, actuala și fosta concubină a unui bărbat de 47 de ani. Situația a scăpat însă de sub control în momentul în care au intervenit oamenii legii, iar fiul bărbatului ar fi devenit agresiv cu unul dintre agenți.
Polițist lovit cu pumnul în cap de un adolescent de 17 ani
Incidentul s-a petrecut sâmbătă, 17 octombrie, în jurul orei 14:00, când polițiștii de la Secția 7 Poliție Rurală Măldărești au fost chemați să intervină la un conflict între două femei. Ajunși la fața locului, agenții au constatat că acestea se certaseră, însă nu se loviseră. Lucrurile s-au complicat în timpul intervenției, după ce bărbatul de 47 de ani, care avea o relație cu una dintre femei, ar fi început să se comporte agresiv.
În timp ce oamenii legii încercau să calmeze situația, fiul bărbatului, în vârstă de 17 ani, ar fi îmbrâncit un agent și l-ar fi lovit cu pumnul în zona capului. Potrivit IPJ Vâlcea, adolescentul ar fi devenit violent în timpul intervenției polițiștilor. Agentul agresat nu a avut nevoie să fie transportat la spital, însă urmează să fie supus unor investigații medicale pentru a se stabili dacă a suferit leziuni în urma loviturii.
Tatăl și fiul de 17 ani, duși la poliție pentru audieri
Scandalul a dus la mobilizarea mai multor echipaje de poliție din cadrul Poliției Orașului Horezu și al secțiilor din zonă. La fața locului au fost chemați și jandarmii, pentru a-i ajuta pe agenți să țină situația sub control. În cele din urmă, conflictul a fost aplanat, iar bărbatul de 47 de ani și fiul său adolescent au fost duși la sediul poliției, unde au fost audiați în legătură cu cele întâmplate. La intervenție a participat și procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu, care coordonează cercetările.