Scandal încheiat cu un atac asupra unui polițist. Un bărbat din Neamț l-a lovit cu capul chiar când era urcat în autospecială

Un bărbat de 31 de ani din județul Neamț a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a agresat un polițist chemat să intervină la un scandal în familie. Bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice și avea un comportament violent în propria locuință, iar soția sa a cerut ajutorul autorităților. Pentru că acesta nu s-a liniștit, la fața locului au intervenit mai mulți polițiști și jandarmi pentru a-l imobiliza și a-l conduce la sediul poliției.
Polițiștii și jandarmii au intervenit pentru a-l imobiliza
Polițiștii din Târgu-Neamț au fost sesizați la sfârșitul săptămânii trecute că un bărbat provoacă scandal la domiciliu. Ajunși la fața locului, aceștia au identificat-o pe femeia care făcuse sesizarea și pe soțul ei, aflat sub influența alcoolului. Din cauza comportamentului violent, oamenii legii au decis să îl ducă la sediul poliției pentru verificări și pentru luarea măsurilor legale. La intervenție au participat și jandarmii din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Neamț.
Bărbatul a lovit cu capul un agent de poliție
În timp ce era condus către autospecială, bărbatul ar fi continuat să fie violent și agresiv cu oamenii legii, adresând injurii și amenințări. În momentul în care polițiștii încercau să îl urce în mașină, acesta ar fi lovit cu capul unul dintre agenți. Cazul vine după alte incidente în care polițiștii au fost amenințați în timpul intervențiilor, iar de această dată conflictul a pornit chiar din locuința bărbatului.
A fost arestat preventiv pentru 30 de zile
După incident, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și prezentat ulterior Judecătoriei Târgu-Neamț. Instanța a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Măsura a fost luată după agresarea polițistului în timpul intervenției desfășurate la domiciliul său. Totul a pornit de la apelul soției, care a cerut ajutorul autorităților după ce bărbatul, aflat sub influența băuturilor alcoolice, ar fi provocat scandal și ar fi avut un comportament violent.