Scandal încheiat cu un atac asupra unui polițist. Un bărbat din Neamț l-a lovit cu capul chiar când era urcat în autospecială

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 6 oct. 2026, 13:00

Un bărbat de 31 de ani din județul Neamț a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a agresat un polițist chemat să intervină la un scandal în familie. Bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice și avea un comportament violent în propria locuință, iar soția sa a cerut ajutorul autorităților. Pentru că acesta nu s-a liniștit, la fața locului au intervenit mai mulți polițiști și jandarmi pentru a-l imobiliza și a-l conduce la sediul poliției.

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