Publicat 22 nov. 2026, 17:29 Sursă Realitatea PLUS

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc sâmbătă seara, în județul Arad, unde doi bărbați, de 33 și 38 de ani, au murit, iar o adolescentă de 17 ani a ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau a intrat cu toată viteza într-un copac. La volan se afla tânărul de 33 de ani, care nu deținea permis de conducere.

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