Un accident rutier deosebit de grav a avut loc sâmbătă seara, în județul Arad, unde doi bărbați, de 33 și 38 de ani, au murit, iar o adolescentă de 17 ani a ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau a intrat cu toată viteza într-un copac. La volan se afla tânărul de 33 de ani, care nu deținea permis de conducere.
Șoferul și un bărbat de 38 de ani au murit pe loc
Accidentul s-a produs în jurul orei 21:45, pe DJ 794, în localitatea Mișca, după ce șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, iar autoturismul a intrat cu viteză într-un copac aflat pe marginea drumului. Impactul a fost atât de puternic, încât conducătorul auto, un bărbat de 33 de ani, și pasagerul său, în vârstă de 38 de ani, ambii din localitatea Zerind, și-au pierdut viața.
În autoturism se mai afla o adolescentă de 17 ani, care a fost rănită în urma impactului și a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind preluată de echipajele de intervenție și transportată la spital.
Șoferul nu avea permis de conducere
În urma verificărilor efectuate după producerea accidentului, polițiștii au constatat că bărbatul de 33 de ani care se afla la volanul autoturismului nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs accidentul, precum și toate cauzele și împrejurările care au dus la această tragedie.