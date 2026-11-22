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Locale· 1 min citire
Explozie într-o gospodărie din Mureș. Bătrână preluată de elicopterul SMURD după ce a suferit arsuri pe jumătate din corp
FOTO: Arhivă
O femeie în vârstă de 81 de ani, din localitatea Bozed, județul Mureș, a fost grav rănită, duminică după-amiază, în urma exploziei unui convector pe gaz, produsă într-o anexă a gospodăriei. Bătrâna a suferit arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corpului și a fost transportată de urgență la spital cu elicopterul SMURD.
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