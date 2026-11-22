Un polițist din județul Neamț a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină în timp ce traversa regulamentar strada, pe trecerea de pietoni. Accidentul s-a produs duminică dimineață, 22 noiembrie, în localitatea Sagna, în timp ce agentul se afla în timpul serviciului. La volanul autoturismului era un bărbat de 69 de ani, din București, care a rămas fără permis de conducere și este cercetat penal.
Accidentul s-a produs în jurul orei 10:00, în localitatea Sagna, din județul Neamț. Polițistul, angajat al Secției de Poliție Rurală Sagna, se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu și traversa strada pe marcajul pietonal în momentul în care a fost surprins de un autoturism. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, mașina era condusă de un bărbat în vârstă de 69 de ani, domiciliat în București. Din primele verificări, acesta l-ar fi acroșat pe agent în timp ce traversa pe trecerea pentru pietoni.
În urma impactului, polițistul a suferit leziuni la piciorul drept și a avut nevoie de îngrijiri medicale. La fața locului a intervenit un echipaj medical, care l-a preluat și l-a transportat la spital pentru investigații și tratament. După evaluarea medicală, agentul a fost externat, fără să mai fie necesară internarea sa.
Șoferul de 69 de ani a rămas fără permis de conducere
Polițiștii au început verificările imediat după producerea accidentului, pentru a stabili cum s-a petrecut incidentul și dacă au fost respectate regulile de circulație. Atât șoferul implicat, cât și agentul accidentat au fost testați cu aparatul etilotest. În ambele cazuri, rezultatele au fost negative, fiind exclus consumul de alcool în urma testărilor efectuate. În urma cercetărilor preliminare, oamenii legii au dispus reținerea permisului de conducere al bărbatului de 69 de ani. Acesta este cercetat pentru vătămare corporală din culpă, după ce a lovit polițistul aflat pe trecerea pentru pietoni.
Dosar penal după accidentul din Sagna
Pe numele șoferului a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Anchetatorii urmează să clarifice toate detaliile legate de momentul impactului și de modul în care conducătorul auto a ajuns să lovească un pieton care traversa pe marcajul special amenajat. Polițistul rănit a primit îngrijirile medicale necesare și a fost externat, în timp ce șoferul din București a rămas fără permis până la clarificarea situației.