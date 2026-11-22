Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 nov. 2026, 14:55

Un polițist din județul Neamț a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină în timp ce traversa regulamentar strada, pe trecerea de pietoni. Accidentul s-a produs duminică dimineață, 22 noiembrie, în localitatea Sagna, în timp ce agentul se afla în timpul serviciului. La volanul autoturismului era un bărbat de 69 de ani, din București, care a rămas fără permis de conducere și este cercetat penal.

Distribuie articolul