Un bărbat în vârstă de 57 de ani și-a pierdut viața în zona Gării de Nord din București, după ce s-ar fi aruncat de la etajul nouă al blocului în care locuia. Potrivit vecinilor, acesta ar fi avut datorii de aproape 6.000 de lei la întreținere și s-ar fi confruntat cu presiuni pentru achitarea lor.
Datorii de aproape 6.000 de lei la întreținere. Ce spun vecinii bărbatului
Tragedia s-a petrecut în apropierea Gării de Nord, unde bărbatul de 57 de ani locuia într-un bloc de apartamente. Potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS, acesta s-ar fi aruncat de la etajul nouă al imobilului, iar în urma căderii și-a pierdut viața.
Oamenii din zonă susțin că bărbatul avea restanțe la plata întreținerii, în valoare de aproape 6.000 de lei. Mai mult, unele surse afirmă că administratorul blocului l-ar fi avertizat că va fi dat în judecată dacă nu își achită datoriile.
Vecinii cred că problemele financiare și perspectiva unui proces ar fi putut contribui la gestul bărbatului, însă circumstanțele exacte ale tragediei urmează să fie stabilite în cadrul anchetei.
Medicii nu au mai putut să-i salveze viața. Parchetul a preluat cazul
La fața locului au intervenit echipajele medicale de urgență, însă pentru bărbatul de 57 de ani nu s-a mai putut face nimic. Medicii au constatat decesul. Tragedia a provocat tristețe în rândul locatarilor și al oamenilor din zonă. În apropierea blocului, vecinii și trecătorii au aprins lumânări în memoria bărbatului. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, care urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs decesul.