Publicat 22 nov. 2026, 13:39 Sursă Realitatea PLUS

Un bărbat în vârstă de 57 de ani și-a pierdut viața în zona Gării de Nord din București, după ce s-ar fi aruncat de la etajul nouă al blocului în care locuia. Potrivit vecinilor, acesta ar fi avut datorii de aproape 6.000 de lei la întreținere și s-ar fi confruntat cu presiuni pentru achitarea lor.

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