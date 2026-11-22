Publicat 22 nov. 2026, 10:22 Sursă Realitatea PLUS

Un posibil plan de asasinat a ieșit la iveală la Universitatea Politehnica din București, după ce un profesor a cerut un ordin de protecție împotriva unui student. Anchetatorii au descoperit în locuința tânărului însemnări privind achiziționarea unor arme și echipamente de urmărire, dar și planuri de ucidere a unei persoane. În spatele întregii situații s-ar afla o rivalitate în dragoste care a degenerat într-un conflict grav, conform Realitatea PLUS.

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