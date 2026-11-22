Un posibil plan de asasinat a ieșit la iveală la Universitatea Politehnica din București, după ce un profesor a cerut un ordin de protecție împotriva unui student. Anchetatorii au descoperit în locuința tânărului însemnări privind achiziționarea unor arme și echipamente de urmărire, dar și planuri de ucidere a unei persoane. În spatele întregii situații s-ar afla o rivalitate în dragoste care a degenerat într-un conflict grav, conform Realitatea PLUS.
Un profesor de la Politehnică a cerut ordin de protecție împotriva studentului
Cazul a ieșit la iveală după ce un cadru didactic de la Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică a solicitat protecția instanței, pe fondul unui conflict mai vechi cu unul dintre studenții săi. Profesorul ar fi intervenit pentru a aplana o dispută izbucnită între tânăr și o colegă de facultate, de care acesta se îndrăgostise.
Potrivit informațiilor apărute în acest caz, studentul nu ar fi acceptat faptul că tânăra l-a respins și a ales să aibă o relație cu un alt coleg. Situația ar fi degenerat treptat, iar profesorul care încercase să o apere pe studentă a ajuns, la rândul său, ținta comportamentului agresiv al tânărului. În vara anului 2025, cadrul didactic ar fi fost agresat fizic chiar pe holurile universității. Incidentul i-ar fi provocat leziuni care au necesitat două zile de îngrijiri medicale.
Planuri de asasinat și însemnări despre arme, descoperite în locuința tânărului
În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliul studentului, anchetatorii au descoperit un caiet în care acesta ar fi făcut însemnări despre cumpărarea unui pistol, a unei puști cu lunetă și a unor dispozitive de urmărire GPS.
Potrivit documentelor judiciare, în același caiet apăreau și planuri privind asasinarea unei persoane. Descoperirea a amplificat îngrijorările legate de comportamentul tânărului și de posibilitatea ca amenințările să se transforme într-un atac violent. Conflictul nu era unul recent, primele incidente fiind semnalate încă din 2024. Între timp, situația a ajuns în atenția autorităților, iar studentul a fost implicat și într-un dosar penal privind încercarea de a realiza un dispozitiv exploziv.
Studentul fusese condamnat după ce ar fi încercat să fabrice o bombă
În luna iunie 2026, tânărul a primit o condamnare de doi ani, șase luni și 20 de zile de închisoare cu suspendare, într-un dosar în care anchetatorii au stabilit că încercase să construiască un dispozitiv exploziv improvizat. Acesta ar fi urmărit să își intimideze rivalul în dragoste, după ce nu a acceptat respingerea din partea colegei sale. Cazul a atras atenția autorităților prin gravitatea faptelor și prin modul în care un conflict sentimental s-ar fi transformat într-o amenințare la adresa siguranței celor implicați.
În septembrie 2026, studentul a solicitat reînmatricularea la aceeași facultate, iar posibilitatea ca acesta să revină în universitate a provocat noi temeri profesorului agresat. Instanța a decis emiterea unui ordin de protecție pentru o perioadă de un an. Studentul a fost obligat să păstreze o distanță de cel puțin 10 metri față de profesor în interiorul universității și de 200 de metri în afara campusului.
De asemenea, judecătorii au dispus monitorizarea electronică a tânărului prin intermediul unei brățări și efectuarea unor ședințe de consiliere psihologică sau psihoterapie.