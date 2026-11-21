Noi informații în cazul crimei din Fălticeni, unde un tânăr de 25 de ani a murit după ce a fost bătut în fața unui club. Părinții celor doi adolescenți acuzați de omor riscă să-și piardă averile, după ce procurorii au pus sechestru pe două imobile și patru autoturisme. Măsura a fost luată pentru a garanta plata unor eventuale despăgubiri de un milion de euro și 10.000 de lei, solicitate în dosar. Între timp, cei doi minori, în vârstă de 15 și 17 ani, au fost trimiși în judecată și se află în continuare în arest preventiv, conform Realitatea PLUS.
Anchetatorii au finalizat cercetările privind agresiunea mortală produsă pe 27 septembrie, în apropierea unui club din Fălticeni, județul Suceava. Trei adolescenți au fost trimiși în judecată, însă numai doi dintre ei sunt acuzați de omor. Cel de-al treilea, în vârstă de 17 ani, va fi judecat în libertate pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Acesta fusese eliberat din arest în luna octombrie, la solicitarea procurorilor.
Părinții adolescenților riscă să piardă două imobile și patru mașini
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor celor doi minori acuzați de omor, dar și asupra proprietăților părinților acestora, considerați părți responsabile civilmente. Este vorba despre două imobile și patru autoturisme, puse sub sechestru pentru a acoperi eventualele obligații financiare stabilite de instanță.
Familia tânărului ucis solicită despăgubiri morale de un milion de euro, iar celălalt bărbat agresat în timpul conflictului cere 10.000 de lei. Sechestrul urmărește să garanteze recuperarea acestor sume în cazul în care instanța va admite pretențiile civile. Părinții adolescenților ar putea fi obligați să răspundă cu propriile bunuri, în condițiile legii. Totuși, instituirea sechestrului nu înseamnă confiscarea imediată a proprietăților și nici stabilirea definitivă a despăgubirilor.
Cum a fost ucis tânărul de 25 de ani în fața clubului din Fălticeni
Tragedia s-a petrecut în dimineața zilei de 27 septembrie, în jurul orei 03:30, după un conflict izbucnit între mai multe persoane în apropierea unui club din Fălticeni. Potrivit anchetatorilor, tânărul de 25 de ani, Dumitru-Beniamin Bîgu, și prietenul său, în vârstă de 27 de ani, au încercat să se îndepărteze de locul scandalului, îndreptându-se spre parcare. Cei doi ar fi fost însă urmăriți de adolescenți, iar conflictul a continuat cu lovituri repetate.
Tânărul de 25 de ani ar fi fost lovit cu pumnii și picioarele, în special în zona capului. Potrivit rechizitoriului, agresiunea ar fi continuat inclusiv după ce victima a căzut la pământ. Raportul medico-legal a stabilit că moartea a fost violentă, iar leziunile provocate în timpul agresiunii au avut legătură directă cu decesul. Prietenul victimei a supraviețuit, însă a avut nevoie de șapte până la nouă zile de îngrijiri medicale.
Doi adolescenți rămân în arest preventiv. Unul susține că este nevinovat
În urma finalizării anchetei, procurorii au dispus trimiterea în judecată a adolescentului de 15 ani și a celui de 17 ani pentru omor, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ambii se află în arest preventiv. Avocatul adolescentului de 15 ani susține că acesta își menține declarațiile de nevinovăție și contestă acuzația potrivit căreia ar fi lovit victima care a murit.
Cel de-al treilea adolescent, tot de 17 ani, nu mai este acuzat de omor, după ce procurorii au stabilit că nu ar fi participat efectiv la agresiunea mortală. El va fi judecat pentru violențele exercitate asupra celeilalte persoane și pentru tulburarea ordinii publice. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Suceava, unde judecătorii urmează să stabilească răspunderea penală a fiecărui inculpat și să analizeze solicitările de despăgubiri formulate de părțile civile.