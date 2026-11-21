Publicat 21 nov. 2026, 12:27 Sursă Realitatea PLUS

Noi informații în cazul crimei din Fălticeni, unde un tânăr de 25 de ani a murit după ce a fost bătut în fața unui club. Părinții celor doi adolescenți acuzați de omor riscă să-și piardă averile, după ce procurorii au pus sechestru pe două imobile și patru autoturisme. Măsura a fost luată pentru a garanta plata unor eventuale despăgubiri de un milion de euro și 10.000 de lei, solicitate în dosar. Între timp, cei doi minori, în vârstă de 15 și 17 ani, au fost trimiși în judecată și se află în continuare în arest preventiv, conform Realitatea PLUS.

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