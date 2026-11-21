Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 nov. 2026, 07:01

Șapte persoane au ajuns la spital, vineri, 20 noiembrie, cu simptome de toxiinfecție alimentară, după ce ar fi consumat mâncare de la un restaurant din municipiul Deva. Oamenii au acuzat greață, vărsături, diaree și o stare generală de rău. În urma unui control, inspectorii sanitar-veterinari au descoperit mai multe nereguli la restaurantul care servea meniul zilei și au decis suspendarea activității. Localul a primit și o amendă de 20.000 de lei.

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