Șapte persoane au ajuns la spital, vineri, 20 noiembrie, cu simptome de toxiinfecție alimentară, după ce ar fi consumat mâncare de la un restaurant din municipiul Deva. Oamenii au acuzat greață, vărsături, diaree și o stare generală de rău. În urma unui control, inspectorii sanitar-veterinari au descoperit mai multe nereguli la restaurantul care servea meniul zilei și au decis suspendarea activității. Localul a primit și o amendă de 20.000 de lei.
Cazul a intrat în atenția autorităților după ce cele șapte persoane s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Deva. Direcția de Sănătate Publică Hunedoara a sesizat DSVSA, iar inspectorii au început verificările la restaurantul indicat de una dintre persoanele afectate drept posibilă sursă a îmbolnăvirii.
Restaurantul din Deva, închis după ce inspectorii au descoperit nereguli
Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara au mers la restaurantul de unde persoanele ajunse la spital ar fi cumpărat mâncare. Localul avea documentele necesare pentru desfășurarea activității, însă controlul a scos la iveală probleme privind condițiile de igienă și modul de preparare a alimentelor.
Potrivit autorităților, spațiile în care era pregătită mâncarea, utilajele și ustensilele nu erau întreținute corespunzător. Inspectorii au constatat și nerespectarea circuitelor tehnologice, precum și lipsa operațiunilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare. Din cauza deficiențelor descoperite, DSVSA Hunedoara a dispus suspendarea activității restaurantului până la remedierea problemelor și îndeplinirea tuturor condițiilor legale de funcționare. Operatorul economic a fost sancționat cu amenzi în valoare totală de 20.000 de lei.
Ancheta continuă. Probele de alimente au fost trimise la laborator
Inspectorii sanitar-veterinari au recoltat probe din materiile prime folosite la prepararea mâncării, pentru a verifica dacă acestea conțin bacterii sau alți agenți patogeni care ar fi putut provoca îmbolnăvirea celor șapte persoane.
În paralel, DSVSA Hunedoara colaborează cu Direcția de Sănătate Publică pentru stabilirea împrejurărilor în care au apărut simptomele. Autoritățile precizează că, deși persoanele ajunse la spital au indicat consumul alimentelor de la restaurant drept posibilă cauză, legătura dintre mâncarea servită și problemele de sănătate trebuie stabilită prin analizele de laborator. Rezultatele probelor recoltate vor fi analizate în cadrul laboratorului sanitar-veterinar județean, iar concluziile vor fi incluse în ancheta privind suspiciunea de toxiinfecție alimentară.