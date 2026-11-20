Un accident rutier grav s-a produs vineri dimineață, pe DN1, în zona localității Dridif, județul Brașov. Un tânăr în vârstă de 19 ani a fost grav rănit după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat în partea din spate a semiremorcii unui autocamion.
Impact violent între un autoturism și un TIR
Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții IPJ Brașov, tânărul, din comuna Viștea, obținuse permisul de conducere în luna iunie 2026, iar în urma impactului, a suferit leziuni grave, fiind găsit în stare de inconștiență.
Primele cercetări indică faptul că, înainte de producerea accidentului, traficul se desfășura cu dificultate din cauza unui alt eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale. În acest context, șoferul autoturismului nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de autocamionul care circula în fața sa și a intrat în semiremorca acestuia.
La locul accidentului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Făgăraș, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autospecială de descarcerare, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.
Trafic blocat pe DN1, în zona localității Dridif
Tânărul a fost transportat inițial la Spitalul Municipal Făgăraș, pentru stabilizare și acordarea îngrijirilor medicale. Ulterior, având în vedere gravitatea stării sale, s-a decis transferul la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, cu un echipaj de terapie intensivă mobilă, pentru investigații de specialitate și tratament suplimentar.
Circulația pe DN1 a fost blocată pe durata intervenției echipajelor de salvare și a cercetărilor efectuate de polițiști, care continuă verificările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.