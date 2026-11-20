Publicat 20 nov. 2026, 15:12 Actualizat 20 nov. 2026, 15:14

Un accident rutier grav s-a produs vineri dimineață, pe DN1, în zona localității Dridif, județul Brașov. Un tânăr în vârstă de 19 ani a fost grav rănit după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat în partea din spate a semiremorcii unui autocamion.

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