Scris de Mădălina Cristea Publicat: 20 nov. 2026, 07:31

Aproximativ 1.750 de consumatori din județul Vrancea au rămas fără energie electrică, vineri, 20 noiembrie, în condițiile în care județul se află sub avertizare Cod roșu de vânt puternic. Întreruperile afectează 11 localități din patru comune, iar echipele operatorului de distribuție intervin pentru remedierea defecțiunilor și reluarea alimentării cu electricitate.

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