Aproximativ 1.750 de consumatori din județul Vrancea au rămas fără energie electrică, vineri, 20 noiembrie, în condițiile în care județul se află sub avertizare Cod roșu de vânt puternic. Întreruperile afectează 11 localități din patru comune, iar echipele operatorului de distribuție intervin pentru remedierea defecțiunilor și reluarea alimentării cu electricitate.
Problemele au fost semnalate în comunele Vintileasca, Jitia, Soveja și Câmpuri, unde mai multe zone au rămas fără curent electric. Deocamdată, nu a fost comunicat un termen estimativ pentru restabilirea alimentării și nici cauza exactă a defecțiunilor.
11 localități din Vrancea, afectate de întreruperile de curent
Potrivit informațiilor disponibile, avariile înregistrate la rețeaua de distribuție afectează aproximativ 1.750 de consumatori din cele patru comune. Echipele operatorului de distribuție se află în teren și desfășoară lucrări pentru identificarea și remedierea defecțiunilor.
Întreruperile vin într-un moment dificil pentru locuitorii județului, după ce meteorologii au emis cea mai severă avertizare de vreme rea. Vântul puternic poate afecta rețelele electrice, în special în zonele în care cablurile și stâlpii sunt expuși fenomenelor meteorologice extreme. Autoritățile nu au precizat însă dacă avariile raportate în cele 11 localități au fost provocate direct de rafalele de vânt.
Cod roșu de vânt în Vrancea. Rafalele pot depăși 140 km/h la munte
Județul Vrancea se află sub avertizare Cod roșu de vânt puternic, valabilă vineri, 20 noiembrie, între orele 01:00 și 10:00. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vântul poate depăși 90 km/h pe arii extinse din județ, iar în zonele montane situate la peste 1.200 de metri altitudine rafalele pot ajunge la peste 120-140 km/h.
Din cauza fenomenelor meteorologice periculoase, autoritățile au luat și măsuri preventive. Cursurile cu prezență fizică au fost suspendate în toate școlile din Vrancea, vineri, până la ora 12:00, în urma unei hotărâri adoptate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea le recomandă oamenilor să evite deplasările care nu sunt necesare și să nu se adăpostească în apropierea copacilor, stâlpilor de electricitate sau panourilor publicitare. În cazul cablurilor electrice căzute la pământ, populația trebuie să păstreze distanța și să anunțe imediat autoritățile.