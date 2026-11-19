Durere fără margini în localitatea Tiha Bârgăului, din județul Bistrița-Năsăud, unde o mamă de numai 33 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier cumplit. Raluca traversa strada regulamentar, pe trecerea de pietoni, având-o în brațe pe fiica sa în vârstă de trei ani, când a fost lovită în plin de un autoturism condus de un tânăr de 27 de ani. Femeia a murit la locul accidentului, iar copila a fost transportată de urgență la spital, cu leziuni grave.
Tragedia s-a produs chiar în apropierea locuinței părinților victimei. Familia, prietenii și toți cei care au cunoscut-o pe Raluca sunt devastați de pierderea suferită. La doar câteva zile de la accident, apropiații au condus-o pe ultimul drum și i-au adus un ultim omagiu prin mesaje emoționante.
Cum s-a produs accidentul în care Raluca și-a pierdut viața
Accidentul mortal a avut loc sâmbătă seara, 14 noiembrie 2026, în localitatea Tiha Bârgăului. Raluca se afla pe trecerea pentru pietoni, împreună cu fetița ei de trei ani, pe care o ținea în brațe, când un autoturism a izbit-o violent.
La volan se afla un tânăr în vârstă de 27 de ani. În urma impactului, femeia nu a mai putut fi salvată, medicii constatând decesul acesteia la fața locului.
Situația copilei a fost, de asemenea, extrem de gravă. Micuța a fost găsită rănită, existând suspiciunea unei hemoragii intracraniene. Aceasta a fost preluată de echipajele medicale și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe din Bistrița, unde a primit îngrijiri și a fost supusă investigațiilor medicale.
Tragedia s-a produs chiar în fața casei părinților. Mărturia sfâșietoare a tatălui
Un detaliu care face ca această tragedie să fie și mai greu de suportat este faptul că accidentul s-a petrecut chiar în fața casei în care Raluca a copilărit.
Tatăl femeii a auzit zgomotul produs în momentul impactului, iar ulterior a aflat că propria fiică fusese victima accidentului. Declarațiile sale sunt cutremurătoare și reflectă durerea unei familii care și-a pierdut unul dintre cei mai dragi oameni.
„Nicio frână. A parcat să treacă pe trecere și pe trecere cred că a lovit-o. Aici a copilărit. Un copil extraordinar. Toată viața mea acolo rămâne. E sufletul meu”, a povestit tatăl victimei pentru presa locală.
Potrivit martorilor, conducătorul auto ar fi circulat cu viteză și s-ar fi grăbit să ajungă la un meci de fotbal. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă ar indica faptul că autoturismul nu a frânat înainte de impact.
Împrejurările exacte ale accidentului urmează să fie stabilite de anchetatori.
Raluca a fost condusă pe ultimul drum. Mesajul sfâșietor al cumnatei
Moartea tinerei mame a lăsat în urmă o durere greu de descris. Marți, 17 noiembrie, familia, prietenii și apropiații s-au adunat pentru a-și lua rămas-bun de la Raluca.
Printre cei care i-au adus un ultim omagiu s-a numărat și cumnata sa, care a publicat pe Facebook un mesaj emoționant. Femeia a povestit despre anii petrecuți împreună, despre momentele frumoase și despre legătura apropiată pe care o aveau.
„Nu știu cum să-mi iau rămas-bun de la tine, Raluca… Am stat în aceeași casă, am împărțit bune și rele, bucurii, necazuri și atâtea momente pe care nu le voi uita niciodată.
Nu te-am privit niciodată doar ca pe o cumnată. Te-am iubit ca pe o soră, ai fost parte din sufletul și familia mea. Mi-e greu să accept că nu mai ești printre noi și că nu voi mai avea ocazia să te văd, să vorbesc cu tine sau să mai împărțim clipe împreună.
Ai plecat mult prea devreme și ai lăsat în urma ta un gol imens. Îți mulțumesc pentru toate amintirile și pentru tot ce ai însemnat în viața mea.
Vei rămâne mereu în inima mea, Raluca. Nu te voi uita niciodată! Drum lin spre îngeri, suflet drag! Dumnezeu să te odihnească în pace! Te-am iubit și te voi iubi mereu”, a transmis aceasta.
O fetiță de numai 3 ani a rămas fără mamă
Dincolo de durerea familiei și a celor apropiați, tragedia lasă în urmă și o fetiță de numai trei ani, care a trecut prin momente cumplite și a rămas fără mama sa.
Raluca avea doar 33 de ani și își creștea copilul, fără să știe că o traversare a străzii avea să îi curme viața. O familie întreagă este acum îndurerată, iar comunitatea din Tiha Bârgăului încearcă să găsească puterea de a trece peste această pierdere.
Pentru cei care au cunoscut-o, Raluca va rămâne femeia, mama și fiica plecată mult prea devreme, într-o tragedie care nu va putea fi uitată.