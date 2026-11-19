Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 nov. 2026, 19:51

Durere fără margini în localitatea Tiha Bârgăului, din județul Bistrița-Năsăud, unde o mamă de numai 33 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier cumplit. Raluca traversa strada regulamentar, pe trecerea de pietoni, având-o în brațe pe fiica sa în vârstă de trei ani, când a fost lovită în plin de un autoturism condus de un tânăr de 27 de ani. Femeia a murit la locul accidentului, iar copila a fost transportată de urgență la spital, cu leziuni grave.

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