Pregătirile pentru Parada Militară Națională de 1 Decembrie 2026 au început în București. Peste 2.000 de militari și specialiști din mai multe instituții ale statului vor participa la evenimentul organizat de Ziua Națională a României, alături de aproximativ 130 de mijloace tehnice, dintre care 45 de aeronave. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat și programul ceremoniei, care va avea loc la Arcul de Triumf, precum și data repetiției din poligonul Ghencea.
Parada Militară Națională va avea loc marți, 1 decembrie 2026, începând cu ora 11:00, în Piața Arcul de Triumf din București. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, la eveniment vor participa peste 2.000 de militari și specialiști din cadrul MApN, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Administrației Naționale a Penitenciarelor. Aceștia vor fi însoțiți de aproximativ 130 de mijloace tehnice, dintre care 45 de aeronave, care vor face parte din dispozitivul pregătit pentru ceremonia dedicată Zilei Naționale a României.
Ministerul Apărării a anunțat că anul acesta va prezenta atât în cadrul defilării, cât și într-o expoziție statică, echipamente militare intrate în dotarea Armatei Române în ultimii ani. Publicul va putea vedea astfel o parte dintre mijloacele tehnice moderne folosite de militarii români. Evenimentul va fi organizat, ca în fiecare an, în zona Arcului de Triumf, acolo unde și la parada militară de 1 Decembrie 2025 au fost prezentate detașamente militare și echipamente din dotarea structurilor de apărare și ordine publică.
Când au loc repetițiile pentru parada militară de 1 Decembrie. Antrenamente în poligonul Ghencea
Militarii care vor participa la parada de Ziua Națională au început deja pregătirile în unitățile militare din garnizoana București. Antrenamentele se vor desfășura atât în incinta unităților militare, cât și în zona Arcului de Triumf, pentru ca toate detașamentele să fie pregătite pentru ceremonia din 1 Decembrie. Ministerul Apărării a stabilit și o repetiție pentru data de 25 noiembrie, care va avea loc în Complexul de poligoane Ghencea din Capitală.
La repetiția din 25 noiembrie vor putea asista și reprezentanții presei, iar detaliile privind desfășurarea acesteia urmează să fie comunicate de Ministerul Apărării în zilele următoare. Instituția nu a precizat deocamdată ora exactă la care vor începe antrenamentele din poligon și nici dacă vor fi organizate alte activități deschise publicului înaintea paradei. Pregătirile sunt necesare pentru coordonarea detașamentelor și a mijloacelor tehnice care vor participa la evenimentul de la Arcul de Triumf.
Măsuri speciale pentru traficul din București înainte de parada de 1 Decembrie
Organizarea paradei și deplasarea tehnicii militare ar putea influența circulația rutieră în anumite zone ale Capitalei. Ministerul Apărării Naționale a transmis că va colabora cu Ministerul Afacerilor Interne și cu autoritățile locale pentru a limita, pe cât posibil, impactul pregătirilor asupra traficului și asupra comunităților din apropierea traseelor folosite de militari. Măsurile vor viza în special deplasările necesare transportului echipamentelor și desfășurării antrenamentelor.
Deocamdată, autoritățile nu au anunțat un calendar complet al eventualelor restricții de circulație pentru parada din 1 Decembrie 2026. Informațiile privind străzile afectate și intervalele în care circulația ar putea fi limitată urmează să fie comunicate separat. MApN precizează că pregătirile se vor desfășura astfel încât deplasările militarilor și ale tehnicii din dotare să provoace cât mai puține probleme locuitorilor Bucureștiului.