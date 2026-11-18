Scris de Mădălina Cristea Publicat: 18 nov. 2026, 13:23

Pregătirile pentru Parada Militară Națională de 1 Decembrie 2026 au început în București. Peste 2.000 de militari și specialiști din mai multe instituții ale statului vor participa la evenimentul organizat de Ziua Națională a României, alături de aproximativ 130 de mijloace tehnice, dintre care 45 de aeronave. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat și programul ceremoniei, care va avea loc la Arcul de Triumf, precum și data repetiției din poligonul Ghencea.

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