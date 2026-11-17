Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi a solicitat Primăriei orașului documente privind bunurile mobile şi imobile deţinute de Alexandru Ionuţ Toader, aflat în arest la domiciliu pentru viol şi agresiune sexuală asupra unor studente. Potrivit presei locale, fiul fostului ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, ar avea bunuri imobiliare evaluate la peste 900.000 de euro.
Procurorii care instrumentează dosarul în care Alexandru Ionuț Toader este cercetat pentru viol și alte infracțiuni de natură sexuală au solicitat Primăriei Iași să comunice, până joi, 19 noiembrie, toate informațiile de care dispune cu privire la patrimoniul imobiliar și bunurile mobile ale acestuia, scrie Ziarul de Iași.
Publicația a realizat o anchetă privind bunurile deținute de Toader Jr. și susține că acesta ar deține cel puțin cinci proprietăți imobiliare și o cotă dintr-un alt teren, în mai multe zone ale orașului, cu o valoare cumulată de aproximativ un milion de euro.
Anchetatorii precizează că înscrisurile sunt necesare pentru „a stabili mai multe elemente de identificare și individualizare a bunurilor”. Întrucât Alexandru Toader se află în arest la domiciliu, procurorii au stabilit un termen scurt pentru transmiterea informațiilor, respectiv 19 noiembrie 2026.
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Adresa nu precizează dacă verificarea patrimoniului urmărește și instituirea unor măsuri asigurătorii.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a decis să îl destituie din funcția didactică pe Ionuț-Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader. Hotărârea a fost luată de Comisia de Etică, în urma constatării unor abateri grave, printre care hărțuirea și condiționarea evaluării academice de obținerea unor favoruri sexuale. Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile.
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