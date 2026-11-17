Publicat 17 nov. 2026, 18:43 Sursă ziarul de iasi, realitatea.net

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi a solicitat Primăriei orașului documente privind bunurile mobile şi imobile deţinute de Alexandru Ionuţ Toader, aflat în arest la domiciliu pentru viol şi agresiune sexuală asupra unor studente. Potrivit presei locale, fiul fostului ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, ar avea bunuri imobiliare evaluate la peste 900.000 de euro.

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