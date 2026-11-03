Fiul lui Tudorel Toader scapă de arestul preventiv. Înalta Curte a decis plasarea în arest la domiciliu

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, va fi plasat în arest la domiciliu. Este cercetat pentru viol și agresiune sexuală, după ce mai multe studente l-au acuzat de abuzuri.
Alexandru Toader va fi plasat în arest la domiciliu
Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, nu va mai rămâne în arest preventiv. Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis, în urmă cu puțin timp, înlocuirea acestei măsuri cu arestul la domiciliu.
Hotărârea a fost pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul instanței supreme. Decizia este definitivă și executorie, ceea ce înseamnă că Alexandru Toader urmează să fie scos din arestul preventiv și să execute măsura dispusă de judecători la domiciliu.
Fiul lui Tudorel Toader este acuzat de viol și agresiune sexuală
Alexandru Toader a fost fost lector la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Acesta este fiul lui Tudorel Toader, fost rector al aceleiași universități și fost ministru al Justiției.
Dosarul în care este cercetat vizează acuzații de viol și agresiune sexuală formulate de mai multe studente. Potrivit procurorilor, presupusele fapte s-ar fi petrecut în două locuri în care acesta își desfășura activitatea: cabinetul notarial și biroul de la facultate.
Ancheta procurorilor ieșeni este în curs de desfășurare. Până în prezent, anchetatorii au efectuat percheziții domiciliare, iar următoarea etapă ar urma să vizeze verificarea dispozitivelor electronice și a documentelor ridicate.
Procurorii vor verifica laptopurile, telefoanele și tabletele
Potrivit surselor Realitatea Plus, în perioada imediat următoare vor avea loc și percheziții informatice. Anchetatorii urmează să verifice laptopurile, telefoanele mobile și tabletele, dar și să analizeze toate înscrisurile relevante pentru dosar.
Aceste verificări fac parte din cercetările desfășurate pentru stabilirea împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele reclamate de studente.
Prin hotărârea luată de Înalta Curte de Casație și Justiție, Alexandru Toader va fi cercetat în continuare sub măsura arestului la domiciliu, după ce magistrații au decis definitiv înlocuirea arestului preventiv.