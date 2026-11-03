Fiul lui Tudorel Toader scapă de arestul preventiv. Înalta Curte a decis plasarea în arest la domiciliu

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 3 nov. 2026, 18:33

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, va fi plasat în arest la domiciliu. Este cercetat pentru viol și agresiune sexuală, după ce mai multe studente l-au acuzat de abuzuri.

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