Percheziții de amploare în România: marfă furată din transporturi. Prejudiciu de 9 milioane de euro

Publicat 3 nov. 2026, 14:03 Actualizat 3 nov. 2026, 14:04

Operațiune de amploare a procurorilor DIICOT și a polițiștilor, într-un dosar care vizează o rețea suspectată că a deturnat aproximativ 70 de transporturi de marfă în România și în mai multe state europene. Membrii grupării ar fi pus la punct un mecanism prin care preluau transporturi folosind firme controlate de ei, după care dispăreau cu bunurile și anunțau în mod fals furtul mărfii. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 9 milioane de euro.

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