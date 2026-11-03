Percheziții de amploare în România: marfă furată din transporturi. Prejudiciu de 9 milioane de euro

Operațiune de amploare a procurorilor DIICOT și a polițiștilor, într-un dosar care vizează o rețea suspectată că a deturnat aproximativ 70 de transporturi de marfă în România și în mai multe state europene. Membrii grupării ar fi pus la punct un mecanism prin care preluau transporturi folosind firme controlate de ei, după care dispăreau cu bunurile și anunțau în mod fals furtul mărfii. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 9 milioane de euro.
Marți, 3 noiembrie 2026, au fost puse în aplicare 65 de mandate de percheziție în mai multe județe din țară și în București. Ancheta este desfășurată în colaborare cu autoritățile belgiene, iar o parte dintre descinderi au loc în baza unor ordine europene de anchetă.
65 de percheziții în șapte județe și în București
Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Pitești, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, au declanșat operațiunea într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals informatic și spălarea banilor.
Descinderile au loc în județele Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Dolj, Prahova și Bihor, precum și în municipiul București.
Din totalul celor 65 de percheziții, 14 sunt efectuate în baza unor ordine europene de anchetă transmise de autoritățile judiciare din Belgia.
Potrivit anchetatorilor, rețeaua ar fi fost înființată în martie 2024, când cinci persoane ar fi pus bazele unei structuri infracționale specializate în deturnarea transporturilor și însușirea ilegală a mărfurilor. Ulterior, grupării i s-ar fi alăturat aproximativ 30 de persoane.
Cum ar fi acționat gruparea care deturna transporturi de marfă
Anchetatorii susțin că membrii rețelei foloseau mai multe societăți comerciale pe care le administrau sau le controlau pentru a obține contracte de transport, atât în România, cât și în alte țări.
După ce marfa era preluată de transportatori, bunurile nu mai ajungeau la destinația stabilită, ci erau însușite de membrii grupării. Pentru a ascunde operațiunile, suspecții ar fi apelat la documente de identitate false, acte de transport contrafăcute, certificate neconforme și plăcuțe de înmatriculare falsificate.
Potrivit DIICOT, fiecare membru ar fi avut un rol bine stabilit. Unii se ocupau de obținerea contractelor, alții identificau transporturile care conțineau bunuri valoroase și ușor de vândut, iar alte persoane asigurau transferul mărfurilor între vehicule sau supravegheau deplasarea acestora.
O altă componentă a activității era valorificarea bunurilor obținute în urma presupuselor infracțiuni.
Metodele prin care suspecții ar fi înscenat furtul mărfurilor
Pentru a îngreuna identificarea faptelor, membrii grupării ar fi folosit mai multe metode prin care încercau să creeze aparența unor furturi obișnuite.
Una dintre proceduri presupunea mutarea încărcăturii din camionul care efectua transportul într-un alt vehicul. Ulterior, suspecții anunțau dispariția mărfii la o unitate de poliție aflată pe traseul stabilit inițial.
O altă metodă consta în înlocuirea semiremorcilor. Membrii rețelei ar fi decuplat remorca încărcată cu bunuri și ar fi atașat un alt vehicul, asemănător ca aspect și caracteristici. Pentru a face schimbarea mai greu de observat, ar fi inversat inclusiv plăcuțele de înmatriculare.
Anchetatorii au identificat și situații în care furtul era reclamat după ce șoferul susținea că a fost nevoit să ducă autovehiculul la un service, din cauza unor defecțiuni la capul tractor. Semiremorca ar fi fost lăsată în locul în care s-a produs presupusa avarie, iar la întoarcere conducătorul auto anunța că aceasta dispăruse.
Aproximativ 70 de transporturi deturnate și pagube de 9 milioane de euro
Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că gruparea ar fi reușit să deturneze aproximativ 70 de transporturi de marfă, atât în România, cât și în alte state europene.
Cele mai multe operațiuni ar fi avut legătură cu Belgia. Transporturile vizate conțineau produse electronice și electrocasnice, materii prime, cereale, cosmetice, băuturi alcoolice și nealcoolice, dar și alte bunuri de larg consum.
Valoarea totală a prejudiciului a fost estimată de procurori la aproximativ 9 milioane de euro.
DIICOT precizează că activitatea grupării s-a desfășurat în principal în afara României, pe teritoriul mai multor state membre ale Uniunii Europene. În cadrul investigației au fost identificate și alte situații în care membrii rețelei sunt cercetați pentru presupuse infracțiuni comise în străinătate.
Pentru documentarea activității infracționale, autoritățile române și cele belgiene au încheiat, în februarie 2026, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă (JIT - Joint Investigation Team).
Cooperarea a fost realizată sub coordonarea EUROJUST, instituția Uniunii Europene care sprijină colaborarea judiciară între statele membre în dosarele de criminalitate transfrontalieră.
În urma perchezițiilor din 3 noiembrie, persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Pitești. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor faptelor și a implicării fiecărui suspect în activitatea grupării.