Filmul sabotajului de la Carfil. Suspecții au acționat ca ”turiști-fantomă” și au filat fabrica cu o lună înainte de incendiu

Publicat 1 nov. 2026, 14:07 Actualizat 1 nov. 2026, 14:56 Sursă Realitatea PLUS

Ancheta privind sabotajul de la fabrica de armament Carfil din Brașov scoate la iveală noi detalii despre modul în care au acționat cei trei suspecți. Doi cetățeni belaruși și un ucrainean au acționat în România ca ”turiști-fantomă”, folosind apartamente închiriate și biciclete pentru a monitoriza discret obiectivul militar. După incendiul din 14 septembrie, suspecții au intrat în atenția autorităților internaționale, iar ancheta indică posibile planuri de atac și în Germania. Traseul urmăririi internaționale a vizat axa Brașov–Varșovia–Bavaria.

Distribuie articolul