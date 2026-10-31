Reacțiile miniștrilor Apărării și Afacerilor Externe după pătrunderea dronelor în România

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 31 oct. 2026, 20:28

Noul ministru al Apărării, Radu Oprea, a reacționat după pătrunderea neautorizată a două drone în spațiul aerian al României. Oficialul spune că forțele de intervenție sunt mobilizate și că protejarea populației este prioritară.

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