Reacțiile miniștrilor Apărării și Afacerilor Externe după pătrunderea dronelor în România

Noul ministru al Apărării, Radu Oprea, a reacționat după pătrunderea neautorizată a două drone în spațiul aerian al României. Oficialul spune că forțele de intervenție sunt mobilizate și că protejarea populației este prioritară.
Noul ministru al Apărării, Radu Oprea, a transmis sâmbătă seara prima reacție după ce două drone au pătruns neautorizat în spațiul aerian al României. Oficialul a anunțat că forțele de Poliție Aeriană au fost activate și că operațiunile de monitorizare și intervenție sunt în desfășurare, în timp ce autoritățile urmăresc evoluția situației din nord-estul țării.
Radu Oprea: „Prioritatea noastră este protejarea populației”
Ministrul Apărării a precizat că se află în permanentă legătură cu structurile militare și instituțiile implicate în gestionarea situației. Acesta a transmis că autoritățile vor comunica public informațiile pe măsură ce apar noi evoluții.
„Sunt la curent cu evoluţia situaţiei de securitate din nord-estul României, unde două drone au pătruns neautorizat în spaţiul aerian naţional. Forţele şi mijloacele aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană au fost activate, iar acţiunile de monitorizare şi intervenţie sunt în desfăşurare. Sunt în permanentă legătură cu structurile militare responsabile şi cu celelalte instituţii implicate în gestionarea situaţiei”, a precizat ministrul într-o postare pe Facebook.
„Prioritatea noastră este protejarea populaţiei şi a spaţiului aerian naţional. Vom informa publicul în mod transparent, pe măsură ce situaţia evoluează”, a arătat sursa citată.
Dan Neculăescu laudă reacția piloților români
Și ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a transmis un mesaj după pătrunderea celor două drone în spațiul aerian național. Acesta a evidențiat reacția piloților Forțelor Aeriene Române și a legat intervenția de contribuția României la apărarea aliată.
„Două drone au pătruns neautorizat în spațiul aerian al României, în nord-estul țării. Piloții Forțelor Aeriene Române au reacționat prompt și cu profesionalism. Prin capacitatea de reacție rapidă, România contribuie concret la consolidarea apărării aliate și la edificarea NATO 3.0”, a transmis ministrul într-o postare pe Facebook.
Dan Neculăescu a subliniat, totodată, că este nevoie de o pace durabilă și justă în Ucraina.
Șase județe, vizate de alerte aeriene
În cursul zilei de sâmbătă, autoritățile au emis alerte aeriene pentru județele Iași, Neamț, Vaslui, Botoșani, Bacău și Suceava, în contextul pătrunderii neautorizate a celor două drone în spațiul aerian al României.