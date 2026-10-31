Balcoanele închise fără autorizație, în atenția autorităților. Ce se va întâmpla cu proprietarii și ce promite ministrul Dezvoltării

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 31 oct. 2026, 15:55

Românii care și-au închis balcoanele fără autorizație nu vor fi obligați să plătească impozite duble sau taxe înzecite. Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, anunță că legislația va fi analizată și modificată pentru a elimina situațiile absurde și a-i ajuta pe proprietari să intre în legalitate.

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