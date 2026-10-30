Banii publici pentru centralele pe gaz, motiv de dispută. Nicușor Dan cere Parlamentului să schimbe legea
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Ce se întâmplă cu finanțarea centralelor individuale pe combustibili fosili? Nicușor Dan cere Parlamentului să reanalizeze prevederile din legea performanței energetice a clădirilor.
Președintele Nicușor Dan cere o nouă analiză a regulilor care permit folosirea banilor publici pentru instalarea centralelor individuale pe combustibili fosili. Șeful statului a trimis vineri Parlamentului, spre reexaminare, legea privind performanța energetică a clădirilor, considerând că una dintre modificările introduse de deputați ar putea intra în conflict cu directiva europeană.
Miza este finanțarea centralelor individuale în clădirile racordate la puncte termice care deservesc mai puțin de 50 de utilizatori finali. O prevedere introdusă de Camera Deputaților permite acordarea acestor stimulente pentru o perioadă de maximum doi ani, însă președintele susține că excepția nu are fundament în legislația europeană.
În cererea de reexaminare, Nicușor Dan invocă inclusiv responsabilitatea constituțională a președintelui de a garanta respectarea obligațiilor asumate de România prin aderarea la Uniunea Europeană. El precizează că solicitarea nu reprezintă un nou control de constituționalitate, ci urmărește verificarea compatibilității practice a măsurilor cu normele europene.
Șeful statului atrage atenția că trebuie făcută o diferență clară între cazanele autonome alimentate cu combustibili fosili, pentru care Directiva europeană prevede restricții privind stimulentele financiare, și alte sisteme individuale de încălzire. În cazul acestora din urmă, compatibilitatea trebuie analizată în funcție de caracteristicile tehnice ale echipamentelor.
De ce contestă Nicușor Dan excepția introdusă în Parlament
Potrivit președintelui, prevederea adoptată de Camera Deputaților permite finanțarea unor cazane pe combustibili fosili în anumite imobile racordate la puncte termice cu mai puțin de 50 de utilizatori. Însă nici această excepție, nici perioada de doi ani nu ar avea un temei în Directiva europeană privind performanța energetică a clădirilor.
Nicușor Dan avertizează că finanțarea unor echipamente noi bazate pe combustibili fosili poate întârzia trecerea la soluții de încălzire cu emisii mai reduse. De asemenea, faptul că un punct termic deservește mai puțin de 50 de consumatori nu demonstrează automat că înlocuirea acestuia cu centrale individuale pe combustibili fosili este o soluție mai bună pentru mediu.
Președintele atrage atenția și asupra modului în care sunt cheltuiți banii publici. În condițiile unui buget limitat, finanțarea unor noi cazane pe combustibili fosili ar putea diminua fondurile disponibile pentru reabilitarea energetică a clădirilor, modernizarea sistemelor de încălzire și dezvoltarea soluțiilor bazate pe surse regenerabile.
Ce soluții propune președintele
Nicușor Dan recunoaște că statul trebuie să protejeze locatarii și să asigure continuitatea furnizării încălzirii, în special în comunitățile care se confruntă cu probleme ale sistemelor centralizate. Totuși, măsurile de sprijin trebuie să țină cont și de efectele pe termen lung asupra mediului.
Președintele solicită reanalizarea soluției legislative, astfel încât finanțarea să fie direcționată către alternative compatibile cu normele europene. Alegerea acestora ar trebui să țină cont de fezabilitatea tehnică, costurile suportate de beneficiari și reducerile de consum și emisii.
Obiectivul, susține Nicușor Dan, este ca problemele actuale ale comunităților să fie rezolvate prin modernizarea sistemelor de încălzire, nu prin prelungirea dependenței de combustibilii fosili
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