Accident pe DN6, în județul Mehedinți. Un TIR a lovit zidul unui tunel: scurgeri de carburant și trafic restricționat

Un TIR înmatriculat în Bulgaria a izbit zidul unui tunel de pe DN6, în județul Mehedinți. Deși accidentul nu s-a soldat cu victime, impactul a provocat scurgeri de carburant pe carosabil și restricții de circulație.
Potrivit informațiilor furnizate de presa locală, un TIR înmatriculat în Bulgaria a intrat în coliziune cu zidul unui tunel de pe DN6, la kilometrul 351+950, în zona localității Gura Văii.
Tot presa locală scrie și că evenimentul s-ar fi produs pe fondul unei erori umane.
Deși nu au fost înregistrate victime în urma impactului, traficul rutier se desfășoară alternativ totuși cu restricții, respectiv pe o singură jumătate a părții carosabile.
Scurgeri de carburant după accidentul de pe DN6
La locul accidentului au intervenit echipaje ale Poliției și reprezentanți ai Drumurilor Naționale, care iau măsurile necesare pentru desfășurarea circulației în condiții de siguranță. De asemenea, au acționat pompierii Detașamentului Drobeta.
Carosabilul este curat și umed, însă în urma coliziunii au fost înregistrate scurgeri de carburant.
Reluarea circulației pe sensul afectat este estimată în aproximativ două ore. Până atunci, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile echipajelor aflate la fața locului.