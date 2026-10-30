Accident pe DN6, în județul Mehedinți. Un TIR a lovit zidul unui tunel: scurgeri de carburant și trafic restricționat

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 30 oct. 2026, 09:12

Un TIR înmatriculat în Bulgaria a izbit zidul unui tunel de pe DN6, în județul Mehedinți. Deși accidentul nu s-a soldat cu victime, impactul a provocat scurgeri de carburant pe carosabil și restricții de circulație.

Distribuie articolul